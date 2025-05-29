Akın Gürlek’e büyük şok! HSK’ye iletildi…

Avukat İsmail Sami Çakmak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar nedeniyle HSK’ye şikayet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 237 kişi gözaltına alınmışdı. Gözaltına alınanlar arasında İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da bulunuyordu.

ÇAKMAK, GÜRLEK’İ HSK’YE ŞİKAYET ETTİ

Cumhuriyet'te yer alan haberde Avukat İsmail Sami Çakmak ise soruşturmayı başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet etti. Siyasi amaçlarla kullandığı iddiasıyla sikayette bulunan Çakmak, dilekçesinde Gürlek'in görevini kötüye kullandığını ve anayasayı ihlal ettiğini iddia etti. Ayrıca, Gürlek'in makamını dalga geçilme haline getirdiğini de dilekçede belirtti.

EMİRLERİNİN KANUNSUZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Çakmak, Gürlek'in emirlerinin kanunsuz olduğunu ve bu emirlerle hukuksuz gözaltılar gerçekleştirildiğini savunurken, ayrıca, soruşturma sırasında sorulan mantıksız soruların başsavcılık makamının ciddiyetini zedelediğini aktardı. Çakmak, HSK'nin bu duruma müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi. Çakmak, HSK'ye yönelik de eleştirilerde bulundu.