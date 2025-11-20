İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Başsavcı Vekili Osman Sağlam, futboldaki bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Gürlek, yeni operasyonun sinyallerini verdi.

İşte Akın Gürlek'in açıklamaları;

'ADLİ SORUŞTURMA AÇILACAK DİYE BİR ŞEY YOK'

"Sevk edilen hakemler ya da ceza alan hakemler men edilen futbolcularla ilgili olarak mutlaka adli soruşturma açılacak diye bir şey yok. Bu adli soruşturmayı gerektirmiyor altını çizmek istiyorum."

'BİR OPERASYON DAHA YAPILABİLİR'

"Bizim şu aşamada en önemli isimizi kolaylaştıran husus MASAK raporu. İlerleyen günlerde belki bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin de devam eden liglere zarar vermemesini istiyoruz. Bu sürecin kesinlikle olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz, özellikle sosyal medyayı da bununla ilgili takip ediyoruz. Çünkü bunların amacı tamamen süreci sulandırmak. Bizim ve TFF'nin yürüttüğü soruşturma başka. TFF'ye bağlı değiliz. Bahis sitelerinin çoğu yurt dışında. Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz. Büyük bir operasyon daha olabilir."

'3 SAVCI ARKADAŞIMIZ BAKIYOR'

"3 tane savcı arkadaşımız sadece bu işe bakıyor, bu sürece biz Başsavcılık olarak önem veriyoruz."

'SPOR YORUMCUSU EŞİ ÜZERİNDEN BAHİS OYNUYOR'

"Kimse kendi üzerine bahis oynamıyor, başkası veya birinci derece akrabası üzerinden oynuyor. Mesela bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis üzerinden oynuyor bunu tespit ettik."

'YURT DIŞINDA LEGAL OLMAYAN SİTELERDE OYNANIYOR'

"Interpol ve UEFA ile iş birliği içerisindeyiz dedik. Türkiye’deki bahsin büyük çoğunluğu yurt dışında legal olmayan sitelerde oluyor. Onlar IP adreslerini alabiliyorlar, yurt dışında kurulan legal siteler de olabiliyor."

'SUÇ İLE DİSİPLİN CEZASININ AYRIMINI YAPMAMIZ LAZIM'

"Biz tamamen bahsin üzerine gidiyoruz. Bizim bir havuzumuz var. Suç ile disiplin cezasının ayrımını yapmamız lazım."

'BU SÜRECİN FAZLA UZAMASINI İSTEMİYORUZ'

"Bu sürecin fazla uzamasını istemiyoruz. Çünkü uzaması demek kara propaganda oluyor uluslararası düzeyde. Federasyon ile bizim sürecimiz farklı. Biz somutlaşanlara operasyon yapıyoruz. Bir savcı arkadaşımız da sosyal medyayı takip ediyor. Olumsuz manipülatif algı yapanları da tespit ediyor."

OSMAN SAĞLAM'IN AÇIKLAMALARI

'BÜYÜK BİR HAVUZUN İNCELENMESİYLE YAPMAK İSTİYORUZ'

"Türk futbolu büyük bir oluşum, bu oluşumun bu şekilde temizlenmesini başkasının lekelenmeme hakkını koruyarak yapmamız lazım. Bu hakkı gözeterek ama yapanın da yanına kar kalmayacak sekilde yapmak istiyoruz. Federasyonun bize bildirdiği isimlere bağlı kalmadan, büyük bir havuzun incelenmesiyle yapmak istiyoruz. Bu bir operasyonla kapanacak bir konu değil, belki de ülkede bilinen isimlerin de olabileceği daha büyük operasyonlar da olabilir."

'İTİRAFÇI KİMSE GELMEDİ'

"Şu aşamaya kadar daha itirafçı olan kimse gelmedi."

'ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİASI SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATTIK'

"Mesela Özgür Özel ortaya iddia attı. 'Kırmızı kartla bahis oynandı' diye. Biz hemen soruşturma başlattık. Bahis firmaları 'kart marketi' diye terim kullanıyorlar. Kart bahisi, korner kaç çıkacak, penaltı olacak bunların hepsi tek tek bakılıyor. Bu Türkiye'de ilk yapılan bir soruşturma."

'KONUDAN BAĞIMSIZ EVRAK YAPARKEN FARKINDALIK OLUŞTU'

"Mersin tamamen konudan bağımsız farklı bir para aklamasıyla ilgili evrak yaparken MASAK da bu operasyondan sonra hakemlere karşı bir farkındalık oluştu. Onlar sıradan bir kara para aklama operasyonunda hakem olduklarının farkındalığı oluyor. Bu şekilde ortaya olay çıkıyor."