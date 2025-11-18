Spor dünyası, 27 Ekimde Türkiye Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamasıyla sarsıldı. Ardından sıra futbolculara geldi. 1024 oyuncu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de forma giyen oyuncuların cezası açıklandı.

Hacıosmanoğlu'nun bomba etkisi yaratan ilk sözlerinden bu yana soruşturmaya yönelik eleştiriler vardı. Ne yazık ki zaman TFF'yi eleştirenleri haklı çıkardı. Soruşturmada skandal hatalar yaşandığı ortaya çıktı.

ZORBAY KÜÇÜK, NECİP UYSAL VE ERSİN DESTANOĞLU SKANDALI

İsmi TFF tarafından afişe edilen isimlerden hakem Zorbay Küçük, Beşiktaş futbolcuları Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, bahis oynamadıklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundular. Bu isimlerin kimlik numarası ile kendilerine ait olmayan banke hesabı ve telefonla üyelik yapıldığı, şerketin verdiği bonusla bahis oynandığı ortaya çıktı. TFF bu isimlerin tedbirini kaldırdı. Ancak bu isimlerin zedelenen itibari için ne yapılacağı belli değil.

YÖNETİCİYE AĞLAYAN MİLLİ FUTBOLCU LİSTEDE YOK

Gazeteci Ahmet Ercanlar, TGRT ekranlarında hafta sonu bir iddia gündeme getirdi. Buna göre bahis soruşturmasında ismi açıklanmayan ama yöneticilerin yanında ağlayan milli futbolcu listede yoktu. Hatta listede ismi yer almayınca bu futbolcu büyük şaşkınlık yaşadı.

MEĞER BAHİS FİRMALARININ HEPSİ BİLGİ VERMEMİŞ

Bunun nedeni ise dün gece Habertürk televizyonunda bahisle ilgili yapılan açık oturumda ortaya çıktı. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "8 bahis şirketinin sadece 2’sinden bulduğunuz verilerle bir operasyon yapıyorsanız eksik yapıyorsunuz. Geri kalan 6 şirketin de verilerini almanız gerekir" dedi. Bunun üzerine Habertürk Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul şu bilgileri verdi: "Biz site yöneticilerini de çağırdık, sadece 2 site üzerinden bu sorgulamalar yapılmış. Spor Toto'ya verileri vermeyen siteler var. TFF, Spor Toto’ya 'Bize verileri verin' diyor ama şirketler, talep savcılıktan gelince vereceklermiş. Bunun sorumlusu TFF değil. O siteden veriler gelince diğer isimler de ortaya çıkacak."

HAKSIZ REKABETE ZEMİN

Yani bahis yapan futbolcuların savcılık soruşturmasından sonra belli olacak. Üstelik bu rakama yasa dışı bahis yapanlar dahil bile değil. TFF yaptığı açıklamayla başta Süper Lig olmak üzere bütün liglerde rekabet yara aldı.

EREN ELMALI ÖRNEĞİ

Mesela bahis nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası olan Galatasaray futbolcusu Eren Elmalı, Süper Lig'de kritik önem taşıyan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ancak onun gibi bahis oynayan rakip ya da kendi takımından bir futbolcu savcılık verileri açıklayana kadar sahada olacak.

YA EREN ELMALI'NIN DAHA ÇOK CEZA ALMASI GEREKİYORSA

Ya da başka bir senaryo düşünelim. Eren Elmalı'ya az maçta bahis oynadığı gerekçesiyle indirim uygulandı ve cezası 3 aydan 45 güne düşürüldü. Peki bahi şirketlerinden gelecek yeni verilerle onun da yüksek ceza alanlar kadar bahis oynadığı ortaya çıkarsa TFF ne yapacak?

TEMSİLCİLER AÇIKLANAMADI

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun soruşturmada geri adım attığı bir başka konu da TFF temsilcileri konusunda yaşandı. Çoğu üst düzey polis olan ve bahis oynayan temsilcilerin isimleri 'güvenlik' nedeniyle açıklanamadı. Bu isimlerin istifa etmesi istendi. Yani TFF hakemler ve futbolcuları gözü kara şekilde afişe ederken temsilciler konusunda geri adım attı.

SAVCILIK BEKLENİYOR

Bahis konusunda TFF'nin yaptığı skandal hatalardan sonra gözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çevrilmiş durumda. Savcılık, hem Türkiye'deki bahis şirketlerinden hem de yurt dışından hakemler, futbolcular, teknik direktörler ve yakınları hakkında geniş bir inceleme başlattı. Savcılığın ilk operasyonuda arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve bazı hakemler dahil 8 kişi tutuklandı. Operasyonun diğer dalgalarla daha büyümesi ve bahis soruşturmasının 'müsabaka sonuçlarını etkilemek' yani şike suçlamasına dönmesi kesin gibi. TFF'nin eline yüzüne bulaştırdığı soruşturma savcılığın vereceği bilgilerle yeni bir aşamaya geçecek. Belki de bu Türk futbolunda milat olacak.