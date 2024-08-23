Akıntıya kapılan vatandaşı can kurtaranların hızlı müdahalesi kurtardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akıntıya kapılan vatandaşı can kurtaranların hızlı müdahalesi kurtardı

Şile'de can kurtaranların akıntıya kapılan vatandaşlara hızlı müdahalesi büyük beğeni topladı.

Yüzmek için denize giren insanların rip akıntısına kapılarak kıyıdan uzaklaşması üzerine can kurtaranlar olaya anında müdahale etti.

Karadeniz'de rip akıntısına kapılan bir vatandaş kıyıdan uzaklaşında imdasına can kurtaranlar yetişti.

Vatandaşın akıntıyı kapıldığı gören görevliler hızlı müdahalesiyle olası bir faciayı önledi.

Sosyal medya paylaşılan görüntü kısa sürede büyük etkileşim alırken can kurtaranların hızlı müdahalesi de taktirle karşılandı.

O anları sosyal medyada paylaşan kullanıcı ise "suyun güzelliğine aldanmayın, Karadeniz'de her zaman rip akıntısı vardır." uyarısında bulundu.

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