10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Kemal Kılıçdaroğlu idam edilmeli' diyen Mehmet Özmen kovulunca Akit'e savaş açtı

'Kemal Kılıçdaroğlu idam edilmeli' diyen Mehmet Özmen kovulunca Akit'e savaş açtı

Akit "Kemal Kılıçdaroğlu idam edilmeli" sözleriyle tepki çeken Mehmet Özmen'i tazminatını da vermeden işten çıkardı. Mehmet Özmen, Akit'te iftira, kumpas, ayak oyunlarının olduğunu belirtip Erdoğan'a "Lütfen bu karaktersiz, kumpasçı zalimlere destek vermeyin!" dedi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 09:33
Takip Et

Akit TV ekran yüzü Mehmet Özmen kovulunca Akit'e savaş açtı

'Kemal Kılıçdaroğlu idam edilmeli' diyen Mehmet Özmen kovulunca Akit'e savaş açtı
+
Aa
-

Akit Medya Grubu’nun ekran yüzlerinden Mehmet Özmen, 1997 yılından bu yana görev yaptığı Akit Medya Grubu'ndan gönderildi. Tazminatları da ödenmeyen Özmen, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da etiketleyip yaptığı paylaşımla Akit’i kamuoyuna şikayet etti. Özmen, “Tüm Müslümanlara ve özellikle iktidar çevresine açık çağrımdır: Lütfen bu karaktersiz, kumpasçı zalimlere destek vermeyin!” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDAMINI İSTEMİŞTİ

Özmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun idam edilmesini istemiş ve hakkında soruşturma açılmıştı. Akit TV muhabiri Mehmet Özmen, Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nden yaptığı yayında müzedeki darağacını göstererek, “Türk kamuoyunun idam edilmesini istediği isimler var” demiş ve Abdullah Öcalan ile Fethullah Gülen’in yanında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ismini saymıştı.

"15 OCAK'TA CANLI YAYINDA ANLATACAĞIM"

Akit Medya'daki görevlerine son verilip, tazminat da ödenmeyen Mehmet Özmen, sosyal medya üzerinden Akit'i ağır sözlerle hedefe koydu. "Özellikle tüm yargı mensupları, 15 Ocakta yapacağım yayını izlemeli ve yayını anında suç duyurusu olarak kabul edip gereğini yapmalı!!" diyen Özmen, bugün yaptığı son paylaşımda da "Son 7 gün! Bu bir suç duyurusu yayını olacağından bütün savcılık makamlarını mutlaka izlemeye ve yayının ardından derhal gereğini yapmaya davet ediyorum. Akt'in gerçek kirli yüzünü artık tüm Türkiye bilmeli!" dedi. Özmen'in Akit grubuyla ilgili yaptığı paylaşım ise şöyle:

“Değerli dostlar,

Akit Medya Grubu’nu önce Allah’a sonra siz değerli kamuoyu vicdanına şikayet ediyorum. Çok çaresiz kaldığım için bu duyuruyu yapma gereği duydum. Öncelikle tüm ayrıntıları 15 Ocak’ta kendi Youtube kanalımdan sizlerle paylaşacağımı hatırlatmak isterim.

1997 yılından bu yana Akit Medya Grubu’nda çalıştım. Çok uzun süredir devam eden mobinglerin ardından geçtiğimiz haftalarda SGK 49’a göre haksız yere işten atıldık. Akit’in tüm yetkililerini önce Allah’a ve sonra sizlere şikayet ediyorum.

1997 yılından bugüne kadar hiç ilgim, alakam olmayan haberler nedeniyle şahsımın adına kullanarak bana onlarca dava açtırdılar. Bugün ise SGK 49’a göre işten çıkartarak hiçbir şekilde tazminatlarımızı ve diğer haklarımızı ödemediler. Mahkemeye başvurdum ve işe iade davası açtım fakat… Bu sözde Müslüman kardeşlerimizin mahkemeye sundukları yalanlar, iftiralar, ayak oyunları, kumpaslar gırla…

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm Müslüman kardeşlerimizden bana destek olmalarını rica ediyorum. Bu sözde Müslüman kardeşlerimizin zulmü nedeniyle çok zor durumdayım.

Ne yapacağımı bilemiyorum, çaresiz haldeyim. Yukarıda da ifade ettiğim gibi Akit Medya Grubu’nun yaptığı zulmün ayrıntılarını 15 Ocak’ta kamuoyuyla paylaşacağım inşallah. Özellikle Ak Parti ve İslami cemaatlere sesleniyorum, Lütfen Akit Medya Grubu’na hiçbir şekilde prim vermeyin, desteklemeyin. Akit Medya Grubu inananların yük akı değil, inananların yüz karasıdır."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

turan
10.01.2023 10:46
Çok iyi olmuş.  
 
Vatandaş
10.01.2023 10:33
Memet ezilenlerin safına hoş geldin. Önce gusül abdesti al tövbe et. Bende senin gibiydim. cimdim tövbe ettim.  
 
yılmaz karaelmas
10.01.2023 10:29
hak hukuk adalet diye bas bas bagıaranları en agır şekılde eleştirdin,şimdi adelet sanada lazım oldu,beter ol  
 
TÜM YORUMLAR (17)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
2
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
3
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
4
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
5
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
6
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
﻿Farioli sonucu beğenmedi
7
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Servis midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
﻿Servis midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
﻿Servis midibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
﻿Brezilya'da bin 200 kişiye gözaltı
﻿Brezilya'da bin 200 kişiye gözaltı
﻿Brezilya'da bin 200 kişiye gözaltı
﻿Sakarya'da 3.1 büyüklüğünde deprem
﻿Sakarya'da 3.1 büyüklüğünde deprem
﻿Sakarya'da 3.1 büyüklüğünde deprem
﻿FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 12 kişi yakalandı
﻿FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 12 kişi yakalandı
﻿FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 12 kişi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.