AKİT yazarı, Gürsel Tekin'e sahip çıktı! Herkesin hesabı başka...

AKİT yazarı Ali Karahasanoğlu bugünkü köşe yazısında CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak atanan Gürsel Tekin’e sahip çıktı. Karahasanoğlu, “CHP’li olan, istifa etmiş olsa da başka partiye girmeyen, kendisi parti kurmayan Gürsel Tekin’in neyine itiraz ediyorsunuz?” dedi.

GECİCİ SÜREYLE ATANDI

CHP’nin 2023’teki 38’inci Olağan İstanbul Kongresi dün flaş bir şekilde mahkemece iptal edildi. İptal kararının ardından Özgür Çelik görevden alınarak yerine geçici olarak Gürsel Tekin getirilmesine karar verildi. 15 Eylül’deki kurultay davası öncesi böyle bir kararın alınması ise dikkat çekmişti.

TEKİN ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU

Göreve atanan Gürsel Tekin’in görevi kabul edeceğini ve CHP’yi “adliye koridorlarından kurtararak iktidara taşıyacaklarını” söylemesinin ardından büyük tepkilere maruz kaldı. Tekin’in açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ihraç kararı aldıklarını canlı yayında söylemişti. Tekin ise kararın geçersiz olduğunu söylemişti.

YANDAŞ KALEM TEKİN’E SAHİP ÇIKTI

Yandaş AKİT yazarı Ali Karahasanoğlu bugünkü köşe yazısında muhalefetin eleştirisi altında olan Gürsel Tekin’e sahip çıktı. Karahasanoğlu, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Yıllarca CHP milletvekilliği yapmış, Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na CHP’nin adayı olduğunda, mahalle mahalle İstanbul’u dolaştığı ve büyük başarı elde ettiğini kendinizin söylediği eski il başkanı Gürsel Tekin’e itiraz ediyorsunuz.. Yine CHP’li olan, son dönemde istifa etmiş olsa da, başka partiye girmeyen, kendisi de parti kurmayan Gürsel Tekin.. Neyine itiraz ediyorsunuz ki?”