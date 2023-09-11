Akit'in Atatürk düşmanlığı bitmiyor. Şimdi de Fenerbahçe'yi hedef aldılar

Atatürk adının statlardan silindiği bir dönemde olağanüstü kongre sonrası stadının ismini “Fenerbahçe Atatürk Stadyumu” olarak değiştiren Fenerbahçe’yi Akit gazetesi hedef aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Akit'in Atatürk düşmanlığı bitmiyor. Şimdi de Fenerbahçe'yi hedef aldılar

Yandaş Akit yazarı Ali Karahasanoğlu bugünkü yazısında, “Fenerbahçe şimdilik lider gidiyor ama. Daha düne kadar ligden düşme tehlikesi yaşıyordu, takımın ismini Atatürk verirsek, kurucu cumhurbaşkanına zarar vermiş oluruz Bizi eleştirmeye kalkmayın ha.. Bizim stadın ismi Atatürk. Sizi Atatürk düşmanı ilan ederiz, belinizi doğrultamazsınız planı ile mi, stat ismi değiştiriliyor” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE HEDEF ALMIŞTI
Ali Karahasanoğlu Fenerbahçe taraftarı hakkında daha önce de “Ulan ahlaksızlar, millet 20 yıldır sizi eze eze, o hükümetin üyelerini seçiyor. Sizin desteklediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi de 70 yıldır seçim kazanamıyor. Eski günler geçti, darbe yapıp yönetime el koyma dönemi bitti. Millet kimi seçerse, o iktidara gelir” ifadelerini kulanmıştı.

İŞTE AKİT YAZARININ YAZININ BİR BÖLÜMÜ:

Fenerbahçe yenilince, Atatürk ismine zarar gelir diyorsa..

“Fenerbahçe şimdilik lider gidiyor ama. Daha düne kadar ligden düşme tehlikesi yaşıyordu, takımın ismini Atatürk verirsek, kurucu cumhurbaşkanına zarar vermiş oluruz” diyorsa..

Koç Holding’in ismini Atatürk holding yapsın..

Koç da ne?

Sorsak Ali Koç’a, “Atatürk olmasaydı, Koç olur muydu” diye..

Cevabından eminim..

O zaman, holdingin ismini “Atatürk Holding” yapsın.

Uğur Dündar’a da mikrofonu uzatırlar, o da duygu yüklü bir konuşma yapıp, “Atatürk Holding hayırlı olsun” der, böylece Atatürkçülük sözde kalmamış olur..

Babalarının dükkanı olduğu için, Sözcü gazetesi de, Ali Koç da, gazete veya holding ismini Atatürk ile değiştirme konusunda kimseye bir şey sormalarına gerek yok..

Ama onlar, tamamen kendi inisiyatifleri ile yapabilecekleri bir isim değişikliğini yapmıyorlar..

Geliyorlar, bir stada Atatürk ismi vererek, Galatasaray ve Beşiktaş ile rekabette, bir adım öne geçmek istiyorlar..

İyi de, Beşiktaş ve Galatasaray’ın başları kel mi?

Onlar da statlarının ismini Atatürk olarak hemen değiştirmeliler.

Ki, bu işin sonunda, statlarının ismi Atatürk olmazsa, “Vay Atatürk düşmanları” suçlamasına da muhatap olabilirler..

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