Akkuyu Nükleer Santrali’nde saklanan salgın. 5 işçi öldü. Tüm çalışanlar panikte

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Osmancan Erok
Akkuyu Nükleer Santrali’nde saklanan salgın. 5 işçi öldü. Tüm çalışanlar panikte
Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nde menenjit salgını nedeniyle 5 işçinin öldüğü iddia edilirken şirket 2 işçinin öldüğünü doğruladı.

İddialara göre, Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali’nde bir salgın var. 5 işçinin menenjit nedeniyle öldüğü iddia edildi. Şirketten konuyla alakalı açıklama geldi.

Şirket 2 işçinin hayatını kaybettiği bir işçinin ise menenjitten öldüğünü doğrularken 5 sayısını yalanladı. Şirket hayatını kaybeden işçilerden birinin kanında bakteriyel etkenin tespit edilemediğini de açıkladı.

Sosyal medyada yayılan bir diğer görsel ve bilgiye göre de 3 işçinin tedavi gördüğü iddia edildi.

İşte tedavi gören işçilerden biri:

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Öte yandan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçiler, yaşadıkları sorunlar nedeniyle isyan ediyor. İşçiler, otobüs, yol sıkıntısı nedeniyle şikayetlerini de dile getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında işçiler arasında akut bakteriyel menenjit virüsünün yayıldığına dair iddiaları içeren bazı haberlerin medyada ve sosyal ağlarda yer almasıyla bağlantılı olarak, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. kamuoyuna resmi bir açıklama yapmayı gerekli görmektedir.

Söz konusu olaya ilişkin, 11 Ocak 2024 tarihinde, Akkuyu NGS inşaatında çalışan 2 kişi menenjit şüphesiyle Mersin'de hastaneye kaldırılmıştır. Hastaneye kaldırılan kişiler ne yazık ki hayatlarını kaybetmiştir. Çalışanlardan birinin neisseria menenjiti teşhisi ile yaşamını yitirdiği saptanırken, diğer çalışanın vefatında menenjit şüphesi olsa da kan tetkiklerinde bakteriyel etken tespit edilememiştir.

Akkuyu Nükleer A.Ş olarak hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler, merhumların ailelerinin her zaman yanında olacağımızı belirtmek isteriz.

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Konuya ilişkin olarak, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin iş güvenliği ve personel koruma uzmanlarının yanı sıra sağlık çalışanları da gerekli denetimleri gerçekleştirmektedir. Akkuyu NGS inşaat sahasında ve saha çalışanlarının konakladığı kamplarda ek sağlık personeli de görevlendirilmiştir.

Akkuyu NGS inşaat sahasında ve proje çalışanlarının yaşadığı kamplarda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak tüm çalışanlara temel sağlık hizmetleri sağlamak için yeterli sağlık merkezleri bulunmakta, bulaşıcı hastalık belirtileri gösteren çalışanlara ilişkin güncel bilgiler ivedilikle Türkiye Cumhuriyeti resmî kurumlarına iletilmektedir. Buna ek olarak İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri de sıhhi ve epidemiyolojik standartlara uygunluğu doğrulamak için Akkuyu NGS sahasında düzenli olarak denetimler gerçekleştirmektedir. Ayrıca sahada görev yapan tüm çalışanlar, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uymaları, tıbbi maske kullanmaları ve herhangi bir rahatsızlık belirtisi durumunda derhal tıbbi yardım almaları gerektiği konusunda bilgilendirilmiştir."

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