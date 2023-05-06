AKM sahne teknolojileri tanıtıldı

Atatürk Kültür Merkezi’nin sahne teknolojilerinin tanıtımı gerçekleştirildi. AKM Türk Telekom Opera Salonunun sahip olduğu teknolojiler, hazırlanan şovla gösterildi.

AKM sahne teknolojileri tanıtıldı

AA

Avusturyalı sahne tasarım firması Waagner-Biro Austria Stage Systems tarafından tasarlanan sahneyi, şirketin Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Patrick Sonnleithner anlattı.

Sonnleithner, böylesi ilham verici bir projenin parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Opera binasında inşa ettiğimiz döner sahne vagonu, türünün dünyadaki ilk örneği. 16'ya 16 metre büyüklüğündeki boyutu ve 10 tonluk maksimum taşıma kapasitesiyle oldukça etkileyici." dedi.

20230506-2-58552245-88685079.jpgAğustos 2020'de projeyi aldıklarını aktaran Sonnleithner, "Ortaya sonsuz sayıda prodüksiyon seçeneği sunan bir sahneyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Yetişmesi imkansız olarak görülen bir takvime bağlı kalıp ulaştığımız bu başarı, AKM projesinde yer alan herkesin olağanüstü desteği ve iş birliği sayesinde mümkün oldu. Projede emeği geçen herkes adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Sonnleithner, AKM'nin dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri haline geldiğini aktararak, teknik detayları şöyle açıkladı:
"Serbest hareket eden bir tahrikli motor sistemine sahip olan sistem, 24 tek tahrik vagonu hareket ettirip döndürüyor. Bu kadar büyük bir vagona göre saniyede yaklaşık 1 metre gibi inanılmaz bir hızla dönebiliyor. Sahne donanımının bir diğer çarpıcı özelliği de çift katlı ana sahne asansörü. Dört asansör hem birlikte hem de ayrı ayrı hareket edebiliyor. Toplam ağırlıkları 200 ton ve 80 tondan fazla yük taşıyabiliyorlar. Bu da 4 adet A320 uçağının kalkış ağırlığına eşit bir rakam. Asansörler sahnenin yaklaşık 5 metre üzerine kadar çıkabiliyor ki, bu da tek katlı bir binanın yüksekliğine tekabül ediyor. Üzerlerindeki yana yatırma platformları tek tek kademeli olarak ya da birlikte yana yatarak sahnede büyük bir eğim oluşturabiliyor."

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Konuşmanın ardından AKM Türk Telekom Opera Salonunun sahip olduğu teknolojiler, hazırlanan şovla gösterildi.

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