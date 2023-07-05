AKM’de sezon Süper Aile De Luca ile açılıyor

Atatürk Kültür Merkezi’nde sezon 15 Temmuz’da “Süper Aile De Luca Müzikali” ile açılıyor.

AKM’de sezon Süper Aile De Luca ile açılıyor

AA

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gördüğü büyük ilgiden sonra ilk kez İstanbul'da AKM'de sahnelenecek yapım, 15 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.

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Kendini keşfetme yolculuğunda karşılaşılan tüm engellerin, sevgi ve umutla aşabileceğini eğlenceli şekilde anlatan "Süper Aile De Luca" müzikali, kahramanları, fantastik hikayesi, dans performansları ve müzikleriyle çocukları ve ailelerini unutamayacakları bir serüvene çıkarıyor.

Aile değerlerini gösteren ve birlikte geçirilen zamanın önemini vurgulayan müzikal, şaşırtıcı dönüşümler içeren hikayesiyle seyirciyi fantastik bir dünyaya taşıyor.

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