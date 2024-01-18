AKOM saat vererek uyardı. İstanbul'u fırtına vuracak

Kaynak: AA
AKOM saat vererek uyardı. İstanbul'u fırtına vuracak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), saat verip yarın akşama kadar kentte etkili olacak lodos fırtınası nedeniyle uyarıda bulundu.

AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul’da hava sıcaklıkları 11 derece civarında seyrederken, bugün hava parçalı bulutlu. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney-batı yönünden (lodos) şiddetini artırması ve akşam 21.00’den itibaren saatte 40 ila 80 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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SICAKLIK 8-10 DERECE DÜŞECEK

İstanbul ve genel olarak Marmara Bölgesi’nde, hafta sonundan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. 12-15 derecede seyreden sıcaklıklar, cumartesi gününden itibaren 8 ila 10 derece birden düşerek kış normallerine gerileyecek. Bu düşüşle birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.

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Yarın akşama kadar sürecek olan lodos fırtınası nedeniyle, hava yolu ve deniz seferlerinde gecikmeler, çatı ve tabela uçmaları, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olaylar yaşanabilir. Ayrıca soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalı ve yatmadan önce sobaların söndürülmesi gerekmektedir.

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LODOS NEDİR?

Lodos, Türkiye’nin batı bölgelerinde, özellikle güney batı yönlerden esen sıcak bir rüzgardır. Bazen hızı ve hamlesi 40 ile 60 Knots’a kadar ulaşarak etkili olabilmektedir. Lodos, genellikle kış mevsiminde, gezici siklonların içeriye daha çok sokulması sebebiyle görülür ve siklonların sıcak cephesinin geçişini izler.

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Bu rüzgar, sıcak esme özelliği nedeniyle karların erimesine neden olarak zaman zaman taşkın, sel ve su baskınlarına yol açabilir.

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Ayrıca, lodos rüzgarı beraberinde taşıdığı mineraller ve toz nedeniyle insanlar üzerinde baş ağrısı, halsizlik, göz kanlanması, nefes darlığı gibi bir dizi etkiye yol açtığına inanılır.

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