AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Saat verildi

Düzenleme: Kaynak: ANKA
AKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Saat verildi

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da öğle saatlerinden sonra 4 ilçede kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin beklendiğini duyurdu.

İstanbul, güne 26 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları, az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile başlarken, AKOM'dan Anadolu Yakası için yağış uyarısı verildi.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da; Pendik, Sultanbeyli, Tuzla ve Şile gibi doğu ilçelerinde saat 15.00 sıralarında kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.

SICAKLIKLAR 31-34 DERECE ARALIĞINDA

İstanbul'da kuzeyli yönlerden poyraz aralıklarla kuvvetlice (10-45 km/sa) esecekken, sıcaklıkların hafta boyunca 31-34 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN 2-5 DERECE ÜZERİNDE

Öte yandan, perşembe saat 01.00 sıralarında yine yerel olarak kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken, hava sıcaklıklarının 24 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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