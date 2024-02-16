AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı. Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

AKOM, İstanbul’un kuzey ilçelerine şiddetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sarıyer, Beykoz, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Şile ilçelerine şiddetli rüzgar ve yağış geliyor.