AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı. Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
AKOM'dan İstanbullulara sağanak uyarısı. Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat
AKOM, İstanbul’un kuzey ilçelerine şiddetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sarıyer, Beykoz, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Şile ilçelerine şiddetli rüzgar ve yağış geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin kuzey ilçelerinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

SAĞANAK VE ŞİDDETLİ RÜZGAR GELİYOR

AKOM'dan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 7 derece civarında seyrettiği kentte aralıklı sağanak geçişlerinin yaşandığı belirtildi.

Saatte 20 ila 50 kilometre arasında esen kuzey yönlü rüzgarların, özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkisini göstereceğini aktaran açıklamada, rüzgarla birlikte Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de şiddetli sağanak yağışların yaşanabileceği tahmin edildi.

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METREKAREYE 15-35 KG YASĞIŞ DÜŞECEK

Açıklamada, kent genelinde gün boyu metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşmesinin öngörüldüğü açıklandı.

Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra zayıflamasının beklendiği ifade edildi.

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