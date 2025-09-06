Akordiyon gibi katlanan araç can aldı

Akordiyon gibi katlanan araç can aldı

Eyüpsultan’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarptı. Akordiyon gibi katlanan otomobilin içinde sıkışan sürücü Erkan Soytürk hayatını kaybetti.

İnanılmaz kaza, saat 09.00 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkiinde meydana geldi. İstanbul Eyüpsultan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Erkan Soytürk virajı alamayarak aydınlatma direğine çarptı.

aw532560-01.jpg

Otomobil çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi katlanırken, sürücü Soytürk araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobilin içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, araçtan kopan parçaların etrafa dağıldığı görüldü. Sürücünün cansız bedeninin, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

aw532560-02.jpg

