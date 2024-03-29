AKP adayı 138 yıllık caminin duvarına seçim afişi astı

Kaynak: Cumhuriyet
AKP adayı 138 yıllık caminin duvarına seçim afişi astı
Seçim yasaklarının başlamasından saatler önce, AKP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Aydın’ın Nazili ilçesinde bulunan 100 yıllık camiinin duvarına kendi afişini astırdı.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere 2 gün kala, seçime katılacak olan siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verirken, Aydın’da bir skandala imza atıldı. AKP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Nazilli’deki 138 yıllık tarihi Koca Camii’nin duvarına afişini astırdı.

1886 tarihinde yapıldığı belirtilen tarihi Koca Camii’nin duvarına asılan afişte Savaş’ın fotoğrafı ve vaatleri yer aldı.

Vatandaşlar ve cami cemaati afişe tepki gösterdi ve kaldırılması için belediyeye ve cami yönetimine şikâyette bulundu. Afiş hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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