AKP Çankırı Milletvekili'nden açık tehdit

AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu’nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Ankara'da katıldığı bir etkinlikte, kamu personelleine yaptığı konuşmada “Recep Tayyip Erdoğan’ı üzecek hareket yapanları önce uyarırız, uymuyorlarsa kulağını koparırız” diyerek tehditler savurdu.

Çivitcioğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bulunduğunuz kurumlarda, sizin çalışmalarınızdan rahatsız olanlara, bu millete hizmet etmek ile ilgili rahatsızlık duyup hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı üzecek harekete girenler hem bu millete zulüm etmeye kalkışanları önce uyarırız, uymuyorlarsa, kulağını koparırız.”

Çivitcioğlu'nun bu sözlerinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.