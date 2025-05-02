AKP, CHP’nin o projesine dört kolla sarıldı! Deprem bölgesinde 2 kat pahalı satıyorlar

CHP’li belediyelerin dar gelirli vatandaşlar için gerçekleştirdiği proje olan Kent lokantasını AKP’liler sert bir şekilde eleştirmişti. Ancak AKP’li Antakya Belediyesi, projenin aynısı olan ‘Millet lokantası’na dört kolla sarıldı. CHP’li belediyelerde 40 TL’ye vatandaşa sunulan menü, deprem bölgesindeki AKP’li belediyede 2 katı fiyatına 80 TL’ye veriliyor.

1 aya aşkındır Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde Kent Lokantaları’nı iktidarın yarattığı ağır ekonomik kriz altında ezilen dar gelirli vatandaşlar için kullanıma sunmuştu. Türkiye’nin birçok ilinde proje yaygınlaştı.

AKP ELEŞTİRMİŞTİ, DÖRT KOLLA PROJEYE SARILDI

AKP’li pek çok isim “esnafı bitirecek proje” diyerek eleştirdiği projeye vatandaş ise büyük destek vermişti. Ancak, AKP'li belediye benzer uygulamalara imza attı. Hatay'da depremlerden etkilenen esnaf için kurulan prefabrik çarşıda Antakya Belediyesince "Millet Lokantası” açıldı. Kent lokantası ismine benzer bir isimde olması ise dikkat çekti.

İKİ KATI FİYAT FARKI

İki lokanta arasındaki iki katı fiyat farkı ise göze çarptı. İstanbul’daki Kent Lokantaları’nda dört çeşit yemek 40 liraya satılırken, Antakya’daki Millet Lokantası’nda aynı menü 80 liraya sunulması tepkilerin odağında oldu.

Millet lokantasına sarılan AKP’li Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, “Vatandaşlarımıza ev yemekleri tadında ve kalitesinde hizmet üretmek istiyoruz. Yaptığımız çalışma çok ciddi destek gördü. Günde ortalama 300 vatandaşımıza yemek hizmeti veriyoruz” dedi.