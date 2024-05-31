AKP Heyeti ile görüşen İYİ Parti’nin yeni anayasa şartı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
AKP Heyeti ile görüşen İYİ Parti’nin yeni anayasa şartı belli oldu

AKP Heyeti ile görüşen İYİ Parti’nin kaynaklarından edinilen bilgilere göre, parti yeni anayasaya ‘evet’ demek için AKP’ye bir şart koştu. İşte detaylar…

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından siyasi atmosferde bir yumuşama dönemi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan bu süreç, AKP ve CHP arasındaki diyaloğun yanı sıra, AKP ve İYİ Parti arasında da dikkat çekici gelişmelere sahne oluyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından siyasette bir 'yumuşama dönemi' mesajı vermiş ve en kısa sürede CHP'ye iade-i ziyaret yapacağını açıklamıştı. Özel'i 9 Haziran'dan sonra ziyaret edeceğini belirten Erdoğan, ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile de görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya, "Görüşmememiz için hiçbir neden yok" yanıtını vermişti.

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İKİ İSİMDEN DE TALEP GELMEDİ

Dün gerçekleşen sürpriz bir gelişmeyle, AKP heyeti TBMM'de İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Öte yandan görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dervişoğlu arasında bir randevu belirleme durumunun olmadığı ve bu konunun gündeme gelmediği belirtildi. İYİ Partili kaynaklar, her iki taraftan da görüşme talebinin olmadığını ifade ederken, talep gelirse görüşmeye sıcak baktıklarını vurguladı. Ancak, nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşecek olan görüşmenin detayları hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

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YENİ ANAYASA İÇİN TEK ŞART

Cumhuriyet'in haberine göre, İYİ Parti kaynakları ayrıca, partinin tavrının net olduğunu belirtti. Anayasa konusunda İYİ Parti’nin parlamenter sisteme dönüş olmayan hiçbir anayasaya sıcak bakmayacağını vurgulayan kaynaklar, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini güçlendirecek bir formüle “Evet” demenin, partinin ruhuna uygun olmadığını dile getirdi.

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