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AKP heyeti İYİ Parti ile görüşecek

AKP heyeti, başörtüsüne yönelik Anayasa değişiklik teklifine destek için 11 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te İYİ Parti ile görüşecek...

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:19
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AKP heyeti İYİ Parti ile görüşecek

AKP heyeti İYİ Parti ile görüşecek
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AKP anayasanın din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü maddesi ile ailenin korunmasını ve çocuk haklarını düzenleyen 41'inci maddesinde değişiklik öngören kanun teklifini muhalefete götürmeye hazırlanıyor.

AKP yönetimi bugün sabah saatlerinde, CHP, İYİ Parti  gruplarından randevu istedi. Görüşmenin 11 Ocak Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.

Anayasa değişikliği için siyasi partiler yeni randevuya hazırlanıyor. AK Parti, teklifin 400'ün üzerinde oyla referandumsuz kabul edilmesi amacıyla muhalefetin desteğini arayacak.

İlk tur görüşme, başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin hazırlanma aşamasında yapıldı.

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