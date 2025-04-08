AKP ile anılan CHP'li Başkan partisinden istifa etmişti... Halkın öfkesi sokaklara taştı!

30 yıl aradan sonra 1 milyon nüfuslu Türkiye’nin en büyük 6. İlçesi olan Şehitkamil Belediyesi’ni CHP kazanmıştı. Adı bir süredir AKP ile anılan CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın dün akşam saatlerinde istifa etmesi ile beraber halk sokaklara döküldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili herhangi bir paylaşım veya açıklamalarda bulunmayan CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yakınlarıyla ilgili yolsuzluk iddiaları da tartışma konusu olmuştu. AKP ile ismi anılan Yılmaz, dün e-devlet üzerinden partisinden istifa etmişti.

CHP'Lİ ÜYELERDEN ŞOK KARAR!

CHP ise istifa üzerine İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda belediye meclis üyeleri, Umut Yılmaz’ı protesto etmek için meclis toplantısına katılmama kararı aldı. Hemen akabinde Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Vakkas Acar da görevinden istifa etti.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları kullandı:

“Çok kıymetli hemşehrilerim değerli yoldaşlarım Genel Başkanımızın görevlendirmesi ile yaklaşık 10 aydır Şehitkamil Belediyesi'nde sizlere elimde geldiği kadar hizmet ettim bugün yaşanan gelişmeler nedeni ile Belediyedeki görevimde istifa ediyorum.”

TEPKİLER SOKAĞA TAŞTI

Belediye Başkanı Yılmaz’ın istifası sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Halk sokaklara dökülerek, Yılmaz’ı protesto etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan da protestolara ilişkin bir an paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şencan, "Ekrem İmamoğlu esir alınırken, yoldaşlarımız kumpaslarla boğuşurken, partimiz operasyonlarla kuşatılırken, halkımız meydanlarda mücadele verirken, 301 genç cezaevlerinden korkmazken, Mahir Polat canıyla bedel öderken, yazıklar olsun konfor alanını korumaya çalışanlara!" ifadelerini kullandı.