AKP listelerinden Meclis’e girmişti. HÜDA PAR'lı Faruk Dinç Hizbullah'ı andı

AKP listelerinden Meclis’e giren HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, terör örgütü Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Yeni İhya-Der’in terör örgütü PKK tarafından öldürülen başkanı Aytaç Baran’ın anmasına katıldı.

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre; Diyarbakır’da düzenlenen anma programı Hizbullah’ın ölen isimlerini anmak için kurulan “Şehidler Kervanı Platformu” ve “Mustazaflar Cemiyeti” tarafından düzenledi.

Yeni İhya-Der, “tebliğ amacıyla Hizbullah’ın kötü imajını yıkmak ve eleman temini sağlamak” gerekçesiyle kapatılan İhya-Der’in devamı olarak biliniyor.