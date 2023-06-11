AKP listelerinden Meclis’e girmişti. HÜDA PAR'lı Faruk Dinç Hizbullah'ı andı

AKP listelerinden milletvekili seçilen HÜDA PAR’lı Faruk Dinç, Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Yeni İhya-Der’in öldürülen başkanı için Diyarbakır’da düzenlenen anma programına katıldı.

AKP listelerinden Meclis’e girmişti. HÜDA PAR'lı Faruk Dinç Hizbullah'ı andı

AKP listelerinden Meclis’e giren HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, terör örgütü Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen Yeni İhya-Der’in terör örgütü PKK tarafından öldürülen başkanı Aytaç Baran’ın anmasına katıldı.

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre; Diyarbakır’da düzenlenen anma programı Hizbullah’ın ölen isimlerini anmak için kurulan “Şehidler Kervanı Platformu” ve “Mustazaflar Cemiyeti” tarafından düzenledi.

Yeni İhya-Der, “tebliğ amacıyla Hizbullah’ın kötü imajını yıkmak ve eleman temini sağlamak” gerekçesiyle kapatılan İhya-Der’in devamı olarak biliniyor.

İlgili Haberler
AKP listelerinden Meclis'e girmişlerdi. HÜDA PAR'lı vekillerin yol haritası belli oldu
HÜDA PAR ilk 4 maddeyi hedef aldı. Ettikleri milletvekili yeminini çabuk unuttular. AKP listelerinden meclise girmişlerdi
AKP'den HÜDA PAR ve Barzanili yeni açılım. Gazeteci Fatih Ergin seçimden 1 gün sonra duyurmuştu
Selahattin Demirtaş’tan HÜDA-PAR’a işbirliği çağrısı: Tutmanız gereken el HDP’lilerin elidir
AKP’li Yayman’dan HÜDA PAR çıkışı: Atatürk ile sorunu olan adamın alnını karışlarız…
HÜDA PAR'lı Zekeriya Yapıcıoğlu Meclis'te yemin etti
Öne Çıkanlar
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Son Haberler
Taksim’de Manchester City taraftarlarının şampiyonluk coşkusu Spor
Taksim’de Manchester City taraftarlarının şampiyonluk coşkusu
Johnny Depp İstanbul'da hayranlarıyla buluştu Kültür Sanat
Johnny Depp İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
‘Kayan mahalle’de endişeli yaşam: Evlerin altından su fışkırıyor Yaşam
‘Kayan mahalle’de endişeli yaşam: Evlerin altından su fışkırıyor
Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı: 2 polis ağır yaralandı Yaşam
Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı: 2 polis ağır yaralandı
Kızılcık Şerbeti'ndeki market sahnesi gündem oldu: Et aldık ya… Güncel
Kızılcık Şerbeti'ndeki market sahnesi gündem oldu: Et aldık ya…
Pelin Akil 'riskli gebelik' yaşayan kadınlara seslendi Magazin
Pelin Akil 'riskli gebelik' yaşayan kadınlara seslendi