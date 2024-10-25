'AKP-MHP ve DEM Parti Öcalan için önceden uzlaşmış olabilir' İYİ Partili isim açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın eli kanlı, bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamalarına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, katıldığı bir programda, DEM Parti'nin 24-30 Eylül arasında verdiği "umut hakkı" içerikli 103 kanunun teklifi olduğunu elindeki belgelerle anlattı.

DEM PARTİ'DEN ÖCALAN HAKKINDA 6 GÜNDE 103 KANUN TEKLİFİ

Özatıcı, bu kanun teklifleri sonrasında Bahçeli ve DEM Parti arasındaki el sıkışma hadisesinin yaşandığını ve 22 Ekim tarihinde Bahçeli'nin açıklamasının geldiğini ifade etti.

Özatıcı, Bu kanun tekliflerinin Cumhur İttifakı ve DEM arasında yapılmış mutabakatın kanıtları olduğunu söyledi.

"AKP- MHP KOALİSYONU VE DEM PARTİ ZATEN BU KONU ÜZERİNDE UZLAŞMIŞTI"

Özatıçı yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Ben bu belgeleri bugün Meclis’ten aldım. Elimde 103 tane kanun teklifi var. Hepsi DEM Partisi tarafından verilmiş ve hepsi 23-30 eylül tarihleri arasından sadece 6 gün içinde verilmiş. Yani sayın Bahçeli DEM Partililerin elini sıkmadan 1 gün önce. Bunu da geçelim sayın Bahçeli’nin 22 ekim tarihinde umut hakkından bahsederek Öcalan’ın serbest bırakılmasının yolunu açacak konuşmayı yapmadan 3 hafta önce. Ve 13 kanun teklifinin 103’üde aynı. Ömer Öcalan tarafından. Ortada iki ihtimal var. Ya 24-30 Eylül tarihleri arasında DEM Parti’nin bir anda içine doğdu ve umut hakkı üzerinden kanun kanun teklifi verdiler. Ya da AKP- MHP koalisyonu ve DEM Parti zaten bu konu üzerinde uzlaşmıştı. Dolayısıyla el sıkma olayı olmadan 1 hafta önce gidip 103 tane kanun teklifi verdiler”