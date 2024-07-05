AKP Milletvekilinin Sağlık Bakanlığı’na 159 milyon TL’lik kuduz aşısı sattığı ortaya çıktı

Sokak hayvanlarına bir çözüm olarak AKP’nin hayvanları uyutma önerisi büyük tepki çekmişti. Hayvan Yasası tartışılmaya devam ederken AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün geçtiğimiz Kasım ayında Sağlık Bakanlığı’na 159 milyon TL’lik kuduz aşısı sattığı iddia edildi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı 18 Ekim 2023 tarihinde 600 bin doz kuduz aşısının alımı için ihale açtı.

İhale, 159 milyon TL’ye AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün Keymen İlaç Şirketi’ne verildi.

Sözleşmenin 1 Kasım 2023’te imzalandığı öğrenildi. İhalenin, Kamu İhale Kanunu’nun 21/B maddesinde düzenlenen “pazarlık” usulüyle yapıldığı belirtidli. Cantürk Alagöz’ün kamudan yaklaşık 43 ayrı ihale aldığı de aktarıldı. Keymen İlaç, aldığı ihalelerle yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL'lik sözleşme yaptı.

ÇİN’İN BEDAVA VERDİĞİ KORONA AŞILARINI DEVLETE SATMIŞTI

Öte yandan gazeteci Tolga Şahin Çin’in bedava verdiği 1 milyon doz Sinovac aşısını devlete 12 milyon dolara fatura ettiğini ve Iğdır’dan AKP 1.sıra milletvekili adayı yapılan Keymen İlaç’ın sahibi Cantürk Alagöz’ün milletvekili seçildiğini gündeme getirmişti.

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca ise iddiaları reddetmişti.

Giresun'da sahibi olduğu madenin çevreye verdiği zarar nedeniyle vatandaşların tepkisini de çekmişti. Madenin çevreye verdiği tahribata karşı protestolar edilmişti.