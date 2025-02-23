AKP MKYK’sında olacağı iddia edilmişti! Sinan Akçıl’dan ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP MKYK’sında olacağı iddia edilmişti! Sinan Akçıl’dan ilk açıklama

AKP MKYK'sı için ismi geçen ve listede yer alacağı belirtilen Sinan Akçıl’ın ismi listede yer almadı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından "Ben 'şimdilik' sanat, müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Sinan Burhan iddiasında "İki tane isim söyleyeceğim size, bir Mesut Özil iki Sinan Akçıl. Osman Gökçek, Derya Ayaydın, Emre Cemil Ayvalı, Bülent Turan, Mevlüt Çavuşoğlu, Kürşad Zorlu.. Ama manşet Mesut Özil ile Sinan Akçıl" demişti.

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AKP’nin Ankara 8. Olağan Büyük Kongresi başlamadan önce Sinan Akçıl'n AKP’nin MKYK'sında yer alacağı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcının adının listede yer almadığı görüldü.

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Sinan Akçıl sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara şu açıklamada bulundu:

Dün geceden beri, benim de 'sizler gibi medyadan okuduğum' bazı haberler ile birlikte "olağanüstü" bir teveccüh gördüm mesajlarınızda. Şunu söylemeliyim ki;

ben her zaman "güzel" ülkemin hizmetindeyim ve 10-15 yıldan fazla süredir de duruşum bellidir, bu değişmedi, değişemez. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kongrenin, ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Ben 'şimdilik' sanat, müzik alanında bayrağımızı dalgalandırmaya çalışmaya devam ediyorum ve sizi çok seviyorum. Yüce Allah'a emanet olun..."

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