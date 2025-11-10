Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87’nci yıl dönümünde tüm yurtta saat 09.05’te törenler düzenlendi. İstanbul’daki resmi tören İstanbul Valiliği tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda yapıldı.

Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, kaymakamlar, İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, siyasi parti temsilcileri, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri ve temsilcileri yer aldı.

AKP ÇELENK BIRAKMADI

ANKA’da yer alan çelenk sunumu sırasında kurumlar ve siyasi partiler sırayla anons gerçekleştirildi. Ancak ismi okunmasına rağmen AKP adına çelenk bırakılmadı. Bu durum ise dikkat çekmişti.

'ÇELENK SUNACAK ARKADAŞIMIZ RAHATSIZLANDI'

Yeniçağ olayın perde arkasını AKP İstanbul İletişim Koordinatörü Burak Öztürk'e sordu.

Öztürk çelengin bırakılmama gerekçesini şöyle anlattı:

“İl Başkanlığımızı temsilen giden yöneticimiz oradaydı. Çelenk sunacak arkadaşımız rahatsızlandığı için törenden hemen sonra çelenk Taksim Cumhuriyet Anıtı’na sunuldu, bilginize”

SAAT 12.24’TE GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTILAR

Bize iletilen çelenk bırakma görüntüsü ise AKP Beyoğlu teşkilatı tarafından saat 12.24’te paylaşıldı.