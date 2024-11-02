'AKP olmasaydı ekmek bulamazdınız vatanınız olmazdı' diyen AKP'li vekile Cemal Enginyurt'tan yanıt

AKP Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, partisinin 8. Olağan ilçe kongresinde konuştu.

Kürsüde dikkat çeken ifadeler kullanan Bayraktar, bir kez daha “Cennete giden yol buradan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Karasu hastanesinin doktorla dolup taştığını da söylerken, “Yaptık mı oluyor, AK Parti olmasa ekmek bulamazdınız, vatanınız olmazdı” sözleriyle de tepki çekti.

Lütfi Bayraktar'ın tepki çeken sözlerine DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan tokat gibi yanıt geldi.

Cemal Enginyurt'un paylaşımı şu şekilde:

"AK Parti Sakarya milletvekili Lütfi Bayraktar: AK Parti olmasa ekmek bulamazdınız, vatanınız olmazdı Lütfi Bayraktar demiş.

Hadi oradan HADSİZ!

Biz bu Vatan da Bin yıldır varız.

Açlık konusuna gelince, AKP iktidarın da kimse ekmek bulamıyor.

Kibrinize lanet olsun."