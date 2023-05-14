AKP rozetli sandık başkanı görevden alındı

İstanbul’da AKP rozeti takan sandık görevlisi, TKP’li müşahitlerin uyarılara rağmen rozetini çıkarmayınca görevden aldı.

AKP rozetli sandık başkanı görevden alındı

Sol Haber’de yer alan habere göre İstanbul Kadıköy Zühtüpaşa İlkokulu'nda AKP rozeti takan sandık görevlisi okulun TKP'li müşahitlerince uyarıldı. Yapılan uyarının üzerine rozetini çıkarmayan sandık görevlisi okuldaki kolluk kuvvetine şikayet edildi.

Kolluk kuvvetleri müdahale edip rozeti çıkarttırmak yerine 'sandık başkanından bilgi gelmesi gerekli' diyerek bir adım atmadı.

Müşahitlerin olayın yanlışlığını birkaç defa hatırlatması üzerine, AKP rozeti takan sandık görevlisi yüksek sesle bağırarak sandık güvenliğini bozdu ve sağlıklı oy kullanılmasını engelledi. Yapılan itirazlar sonucu sandık başkanı üyeyi görevden almak zorunda kaldı.

Sandık Başkanı sandık görevlisini görevden çıkardı, konuya ilişkin tutanak tutuldu.

Daha sonrasında AKP okul sorumlusu, sandık başkanını okulda görevlilerin ve seçmenlerin göreceği ve duyacağı biçimde tehdit ederek başkanı baskı altına almaya çalıştı. Bu yaşananlar da ilgili tutanağa işlendi.

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