MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan 2’inci açılım sürecinde geçtiğimiz günlerde TBMM’de DEM Parti milletvekili Sırrı Sakık, ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürt'ü yok sayanlar alçaktır" sözlerini söylemiş tepkilerin ardından "Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

ÇELİK'TEN SAKIK'A: BU ZEHİRLİ YAKLAŞIMLARI VE “YALAN SİYASETİ”Nİ LANETLİYORUZ

AKP sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Sırrı Sakık’ın sözlerini şu şekilde yanıt verdi:

“Siyasi fikir ifade etmekle, siyaseti ve demokrasiyi zehirlemek aynı şey değildir. “Devletimizin nitelikleri”ne ve “milletimizin değerleri”ne dönük saldırgan ve hakaretamiz söylem ve eylemler “siyasi tartışma” ya da siyasi fikir beyanı değildir. Bunlar siyaseti zehirleme ve demokrasiye suikast teşebbüsleridir. Tarihi olayları güçlü bir gelecek için değerlendirmek yerine, bir rövanş ve savaş alanı gibi görmek sağlıklı bir zihniyet ortamı doğurmaz. Tam tersine tarihi “travmatik bir siyaset”in mühimmatı haline getirir. Bu son derece yanlıştır. “Tarih” fanatik ideolojilerin savaş arenası değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve İstiklal Mücadelemizin değerlerine dönük kullanılan dilin hakaret içermesi asla kabul edilemez. Bu zehirli yaklaşımları ve “yalan siyaseti”ni lanetliyoruz.”

"TERÖR PROPAGANDASI YAPANLARI LANETLİYORUZ"

“Terörsüz Türkiye” sürecinde, devlet politikası olan bu sürecin milli dinamiklerine Erdoğan ve Bahçeli’ye dönük hedeflere ise Çelik, “haksız iftira ve ithamları en güçlü şekilde kınıyoruz” dedi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın serbest kalması talebiyle yapılan yürüyüşte ortaya çıkan görüntülere ise Çelik, “Terörsüz Türkiye” sürecine “sabotaj” düzenleyerek terör propagandası yapanların millet hayatımıza ve kardeşlik mayamıza tasallutunu reddediyoruz ve bu gayrı meşru yaklaşımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimizi lanetli bir zihniyet ve zehirli bir dille “düşman” diyerek hedef alanları ve terör propagandası yapanları lanetliyoruz. Bunların “terörsüz Türkiye” sürecine “suikast” teşebbüsünde bulunmaları beyhudedir ve cevabını siyaset ve hukuk zemininde alacaktır. Terörsüz Türkiye” süreci milli bir gözle yürütülen ve milletimizin değerlerine yaslanan bir süreçtir. Bunun istismar edilmesine, marjinal ve faşist ajandaların payandası yapılmasına asla müsaade etmeyiz” ifadelerini kullandı.

DEM'DEN TUTUKLULAR TEPKİSİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Bakırhan, “Yeni bir sürece girdik, yeni bir sürecin tartışmalarını yürütüyoruz. Suçsuz insanlar, 10 yıldır içeride kalan insanlar özgür olmayacaksa biz bu sürece güveni, desteği nasıl toparlayacağız? Dolayısıyla suçsuzlukları, mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş başta Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani kumpas davasındaki yoldaşlarımızın bir an önce artık bırakılması gerekiyor” dedi.