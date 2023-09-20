AKP seçimden önce verdiği vaadden vazgeçti

AKP'nin seçim öncesi verdiği 'okullarda 1 öğün ücretsiz yemek' vaadini, seçimlerden sonra deprem bölgesiyle sınırlandırmasına CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka tepki gösterdi. Nazlıaka, "Uçurumun kenarında yaşayan yoksul aileleri görmezden gelen bir iktidar var" dedi.

KAYNAK: DHA
AKP seçimden önce verdiği vaadden vazgeçti

AKP, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde 'okullarda 1 öğün ücretsiz' yemek vaadinde bulunmuş ancak seçimler sonrasında yayımlanan genelge ile bu vaad deprem bölgesiyle sınırlandırıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AKP'nin vaadini hatırlatarak "Deprem bölgesi hariç ücretsiz öğün her yerde kaldırıldı. Hem de bir genelge ile. Bu elimde gördüğünüz genelgede açlığa hapsedilen çocuklar var. Uçurumun kenarında yaşayan yoksul aileleri görmezden gelen bir iktidar var" ifadeleriyle tepki gösterdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde eğitim gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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"BODURLUK ORANI YÜZDE 10'LARA YÜKSELDİ"

Bugün 81 il, 973 ilçede CHP Kadın Kolları’nın eşzamanlı olarak basın açıklaması yaptığını belirten Nazlıaka, ekonomik krizin en çok dar gelirli aileleri ve o ailelerin çocuklarını vurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu da çocukların sağlıklı, dengeli beslenmesini engelledi. Çocuklarda yetersiz beslenme yaygınlaştı. Araştırmalara göre Türkiye’de 5 yaş altı çocukların bodurluk oranı yüzde 10’lara kadar yükseldi. Her 10 çocuktan birisi bodurluk tehdidi ile karşı karşıya. Bir çocukla tanışıyorum, 'Kaç yaşındasın' diye soruyorum; 7-8 diye düşünüyorum bana '13' diyor. Çocuklarımız yetersiz, dengesiz beslenme nedeniyle şu an bodurluk yaşıyor. Bunu da bizler bizzat biliyoruz, görüyoruz."

"TASARRUF YAPACAKSIN ÖNCE SARAY'DAN BAŞLAYIN"

AKP’nin seçim öncesinde 5 milyon öğrenciye 'okullarda 1 öğün ücretsiz yemek' vaadi verdiğini hatırlatan Aylin Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesi hariç ücretsiz öğün her yerde kaldırıldı. Hem de bir genelge ile. Bu elimde gördüğünüz genelgede açlığa hapsedilen çocuklar var. Uçurumun kenarında yaşayan yoksul aileleri görmezden gelen bir iktidar var. Sosyal devlet olmayı unutmuş olan bir hükümet ve hükümet yöneticileri var. Yetersiz olan bu uygulama hangi gerekçi ile kaldırıldı? Tasarruf için mi? Tasarruf yapacaksanız, önce saraydan başlayın. Küçücük çocukların boğazından tasarruf yapmaya utanmıyor musunuz? Bu çocuklar hepimizin çocukları. Okulda ücretsiz öğün acil ihtiyaçtır ve bu konu derhal çözülmelidir."

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