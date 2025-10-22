Can Holding ve Ciner Holding’e geçtiğimiz günlerde kara para operasyonu yapılmıştı. Şirketin sahipleri gözaltına alınmıştı. Can Holding sahibi Kemal Can ise savcılıktaki ifadesinde “Her şeyi devlet büyüklerinin yönlendirmesiyle yaptım” itirafında bulunmuştu.

AKP SERMAYESİNE NELER OLUYOR?

Son dönemde iktidara yakınlığı ile bilinen şirketlere yapılan operasyonların dikkat çekmesine gazeteci Deniz Zeyrek’ten çarpıcı bir analiz gelmişti. Zeyrek’in kaynaklarından aldığı bilgiye göre sermaye ve ihalelerdeki el değişiminin AKP içindeki “gelecek” tartışmalarının da bir sonucu olduğu yorumunun yapıldığını aktarmıştı.

FİDAN DESTEKÇİLERİ DIŞLANDI İDDİASI GELMİŞTİ

AKP’ye yakın, hatta beşli grupta olan iki büyük şirket, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın oldukları iddiasıyla dışlandığını belirten Zeyrek, şimdide de dışlananlar arasında Hakan Fidan’ı destekleyebileceği konuşulan AKP’li ünlü siyasetçiler ve şirketler olduğunu yazdı.

SERMAYENİN ŞİKAYET TALEPLERİ ARTTI

Son yaşanan gelişmelere dair Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP içerisinde konuşulanları köşe yazısına taşıdı. Babacan, AKP sermayesi olarak adlandırılan şirketlere yönelik operasyonlar nedeniyle parti yönetimine ve kabine üyelerine gelen şikayetlerin sayısının arttığını iddia etti. Son dönemde turizm bölgesindeki şirketlerdeki tedirginlik, yeni bir dalga olarak değerlendiriliyor.

PARTİ İÇİNDE ÜÇ YORUM

Bu operasyonların parti içinde 3 şekilde yorumlandığını aktaran Babacan şu şekilde aktardı:

“Özel olarak bir kaşıma hali var. Bazı şirketlerle ilgili olarak 5 yıl önce ortaya atılan ve üzerine gidilmeyen iddialar, birden çok hızlı şekilde gündeme taşındı. Dolayısıyla burada bir plan ve hesap varmış hissi yaratıyor.

AKP sermayesinin, parti içlerindeki olası yarış nedeniyle soruşturma konusu yapıldığı iddiaları deli saçması. Bu aşamada buna cesaret edecek bir grubun olduğunu sanmıyorum.

Operasyonlarla kayıt dışı para sistemi sokuluyor. Önce bu gruplardan bazılarının şirket alımlarına ve hızla büyümelerine göz yumuldu. Sonra bu şirketlere el konularak para sisteme sokuldu. Para şimdi devlette…”