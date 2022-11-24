AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten EYT açıklaması

AKP MKYK toplantısı bugün yapıldı.

Toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Çelik, EYT'ye ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

DÜZCE DEPREMİ ÜZERİNE

''Vatandaşlarımızın doğrudan resmi makamların açıklamalarına itibar etmesini, resmi makamlar dışındaki bir takım manipülatif haberlere bakmamasını istirham ediyoruz

İSTİKLAL SALDIRISI ÜZERİNE

İstiklal Caddesi bombacısının saldırının hemen ardından yakalanması Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu göstermektedir. Dünya'nın bir gerçeği bu terör eylemleri bazen engellenemiyor. Güvenlik güçlerimizin bölgenin normalleşmesi için aldığı tedbirler, Türkiye'nin terörle mücadele kapasitesini bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu ortaya koymuştur.

En büyük teşekkürümüz İstiklal Caddesi sakinlerine, esnaflarınadır. O kadar büyük mesajlar verdiler ki, İstiklal Caddesi'nin isminin neden İstiklal olduğunu ortaya koydu.

Ben de Beyoğlu Belediye Başkanımız ile birlikte İstiklal Caddesi'ne gittim, karanfil bıraktık, esnaflarımızı ziyaret ettik. Beni en çok etkileyen esnafımızın dirayeti. Aynı zamanda orada Adana'dan, Tekirdağ'dan pek çok ilimizden gelmiş vatandaşlarımızı gördüm. Bir kısmı çoluk çocuğunu alarak terör saldırısının lanetlemek için gelmişti.

SURİYE VE IRAK OPERASYONU

Orantılılık konusunda dünyanın en hassas ülkesiyiz. TSK sivillerin hayatının korunması konusunda hassas.

Bir terör var bir de terör siyaseti var. Terör siyaseti bir takım argümanlar kullanılıyor. Bunlara göre askeri operasyonlar yaptığımız için Gaziantep'e saldırı olmuş.

Tutturmuşlar, savaş politikası. Bu terör dilidir. Savaş iki meşru otorite arasında olur. Bir yerde terörle mücadele operasyonlarına karşı savaş politikası terimi kullanıyorsa doğrudan terör örgütünün sözcülüğünü yapılıyordur.

Beyaz Saray'ın açıklaması daha doğru bir açıklama. Türkiye'nin kendini savunma ve terörle mücadele hakkı var. Pentagon'un açıklaması 'Biz bunlara destek veriyoruz' itirafıdır.

KKTC'NİN TÜRK DEVLETİ TEŞKİLATI'NDA GÖZLEMCİ STATÜSÜNÜN VERİLMESİ

Bu süre içerisinde önemli bazı gelişmeler oldu. En önemlisi KKTC'nin gözlemci olarak kabul edilmesidir. Bazı ülkelerin mektuplar yazmalarını, açıklamalar yapmasını reddettiğimizi belirtmek isterim. Herkesin bilmesi gerekir, Bu adada iki eşit toplum var. Hak ve menfaat korunması konusunda Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek verecektir. Bunu takip eden toplantıda gerçekleşmesi için diplomatik enerji harcayan sayın Cumhurbaşkanımızın attığı imzadır bu.

TAHIL ANLAŞMASI VE DIŞ SİYASET

Tahıl anlaşmasının uzatılması, bu da sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri tarafından oldu, tüm taraflar tarafından ifade edilen de bu. Türkiye güçlü bir diplomasi ülkesidir. Devletler arasında hiçbir sorun ebediyen yaşamıyor. Böyle olsaydı, siyaset diye bir şey kalmazdı dış politikada. Son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın attığı bu adımların sorunların çözülmesi çerçevesinde ortaya koyduğu hamlelerin son derece kıymetli olduğunu ifade etmek isterim.

İSVEÇ-FİNLANDİYA NATO SÜRECİ

Atılan adımlar, yasal olarak garanti altına alınmalıdır. Terör örgütü sembollerinin yansıtılması asla kabul edilemez. Sizin egemenliğiniz altında terör örgütleri faaliyet yapabiliyorsa, bu güvenlik zaafıdır. Göz yumuluyorsa, ikiyüzlülüktür. Arkadaşlarımız görüşmelerle ilerlemelerin düzeyini değerlendiriyorlar. Türkiye, kendi perspektifi açısından yeterli bulduğunda evet deme noktasına gelecektir.

EYT AÇIKLAMASI

EYT ile ilgili çalışma sonuçlanmak üzere. Son aşamaya geldiğini söyleyebilirim. Acil gündemlerden bir tanesi. Hemen hemen tamamlanmak üzere.