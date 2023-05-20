AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı

AKP Sözcü'sü Ömer Çelik, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde merak edilen Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesini anlattı

AKP Sözcü'sü Ömer Çelik, Habertürk canlı yayınında merak edilen Sinan Oğan-Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın görüşmesine seçimin ilk turunda Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ında katılacağı konuşuluyordu.

Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesinin olduğu gün resmi programının dışına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı ofisine davet etti. Daveti kabul eden Sinan Oğan, Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı 2 milyon 796 bin 682 oy ile ikinci turda kime destek vereceği merak konusu olan Oğan'ın Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detayları kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Konuya ilişkin canlı yayında konuşan Ömer Çelik şunları söyledi:

Sayın Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanımız arasında görüşme kendi aralarında gerçekleşti. Gayet olağan bir görüşme. Kendileri bir açıklama yapmadan biz bir şey söylemeyiz. Sinan Bey Pazartesi açıklama yapacak.

"OĞAN'A OY VEREN KİTLE CUMHURBAŞKANIMIZIN SİYASETİNE YAKIN"

Biz sandık sandık oylara bakarız. Sayın Oğan'ın oy aldığı tek vatan, tek bayrak siyasetlere çok yakın bir kitle olduğunu görüyoruz. Oğan'a oy veren kitlenin Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü siyasete çok daha yakın, benimseyen bir kitle olduğunu görüyoruz.

Karşımızdaki ittifakın savrulduğu konulara karşı daha uzak ve karşıdan yaklaşımların olduğunu değerlendiriyoruz. Tabii ki herkesin kendi takdiri. Pazartesi'yi bekleyeceğiz.

"PAZARLIK CUMHUR İTTİFAKI'NA UYGUN DEĞİLDİR"

Siyasi değerlendirme, müzakere, pazarlık başka şeyler, Pazarlığı kendinize yakın olanlarla, müzakereyi daha dışındaki insanlarla yaparsınız. Pazarlık meselesi hiçbir zaman ne Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına ne AK Parti'ye ne Cumhur İttifakı'na uygun değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımız prensipler üzerinden yürüyor. Bunlarla yakınlık ortak alan oluşturulduğunda zaten bir araya geliyorsunuz. Şunu açık ve net söyleyebilirim. Bir kabine nasıl kurulacak bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir.

"SEÇMENİN TAKDİRİ ÇOK FAKTÖRLÜDÜR"

Henüz ortada bir açıklama yok. O açıklama olduğu zaman onun üzerine konuşmak lazım. Bir taraf siyasi pazarlık istemiş karşı taraf yapmamış diye haksızlık yapmamak lazım. Sayın Oğan da zaten müzakerelerini yapıyor.

Ama gördüğüm şu sayın Oğan'a oy veren kitlenin hassasiyet odağı Cumhurbaşkanımızın siyasetiyle son derece örtüşüyor. CHP'liler belki şöyle düşündü. Muharrem İnce çekilince oylar bize gelecek diye.

Seçmenin takdiri çok faktörlü bir şey. Mesela bir kitleyi ya da size oy veren kesimi prensiplere yakınlığı üzerinden taşırsınız. Biz sandık sandık baktığımızda kim nereden oy almış diye. Sayın Oğan'a oy vermiş vatandaşlarımızın siyasi yaklaşımlarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına son derece yakın olduğu.

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