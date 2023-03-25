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Ömer Çelik'ten Danimarka'ya kınama

Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önüne gelen bir grup provokatörün Kuranı Kerim'i yakmasına gelen tepkiler sürüyor. Yaşanan olaya bir tepki de AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 19:07
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AKP Sözcüsü Ömer Çelikten Danimarka tepkisi

Ömer Çelik'ten Danimarka'ya kınama
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kuranı Kerim'e ve şanlı Türk Bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten de "kınama" mesajı geldi.

Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kuranı Kerim'e ve şanlı Türk Bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz. Değerlerimize yapılan tüm saldırılarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz…

Danimarka makamlarının Türkiye'ye ve Müslümanlara karşı işlenen bu apaçık nefret suçuna ifade özgürlüğü adı altında izin vermesini şiddetle kınıyoruz. Nefret eylemlerine izin verenler, kendi demokrasilerini de zehirliyorlar.

Avrupa'nın sağduyulu siyasetçileri başta olmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefret salgınına karşı harekete geçmeli; tedbir almalı ve gerekeni yapmalıdır. Nefret siyasetinin ve eylemlerinin demokratik değerleri tehdit etmesine izin verilmemelidir."

Danimarka’da 27 Ocak’ta cami karşısında ve Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran yakılmıştı. İsveç'in başkenti Stockholm'de de 21 Ocak'ta Kuran'a yönelik benzer bir saldırı olmuştu.

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