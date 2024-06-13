AKP ve MHP yanlışlıkla rantı engelledi

Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan ve yapılaşmaya açılması istenen yaklaşık 10 dönümlük arazinin, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerden kısa bir süre önce turizm alanından park alanına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Kararın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, o dönemde çoğunlukta olan Cumhur İttifakı’nın ortakları AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin de desteğiyle alındığı fark edilirken AKP ve MHP’li meclis üyelerinin yapılaşmaya açılmasına engel oldukları arazinin MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’a ait olduğunu fark etmediği anlaşıldı.

21 YILLIĞINA ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2020’de vatandaşların kullanımına açtığı Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan Sarıyer’deki yaklaşık 10 dönümlük arazi, yapılan bütün itirazlara rağmen yapılaşmaya açılmak istenmişti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul’un en değerli bölgeleri arasında bulunan bu araziyi 21 yıl için kiralamak amacıyla 31 Ağustos 2023 tarihinde ihale düzenledi. Vatandaşlar, arazinin yapılaşmaya açılmaması için binlerce imza toplayarak basın açıklaması gerçekleştirdi fakat imar planlarına “Turizm alanı” olarak geçen arazinin ihalesi MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın kurduğu ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin de kurucu vakfı olan Nişantaşı Eğitim Vakfı (NEV) tarafından alındı.

Aylarca gizlenen ve 11 Ekim 2023 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre, arazi 21 yıllığına MHP’li Uysal’ın vakfına verildi. Vakfın dört yıl boyunca ayda 3 bin 240 avro, beşinci yıldan itibaren de 334 bin 800 avro kira ödeyeceği ifade edilirken kira oranının her ay yüzde 2,5 oranında artacağı kaydedildi.

Arazinin mülkiyeti ise “Sultan Bayezid Han-ı Sani Bin Mehmed Han-ı Sani Vakfı” üzerinde gözüküyor.

UYSAL’A AİT OLDUĞUNU FARK ETMEDİLER

İBB Meclisi’nin Şubat ayı oturumunda “Sarıyer İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” teklifi meclis üyeleri tarafından görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. O dönemde, meclis çoğunluğuna sahip olan AKP ve MHP’li üyelerin de kabul edilmesine destek verdiği plan ile Levent Uysal’ın arazisi de turizm alanından çıkarılarak park alanına dönüştürüldü.

AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri, arazinin MHP Milletvekili Levent Uysal’a ait olduğunu fark etmeden Meclis’ten geçirdiği yeni plan ile arazinin yapılaşmaya açılmasını engelledi.