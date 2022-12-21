Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi

Kırşehir'de 14-16 Aralık 2022 tarihlerinde 1150 kişi ile görüşülerek yapılan araştırmada 2018 seçimlerine kıyasla AKP 8,3 puan MHP 6,7 puan, toplamda 15 puan oy kaybetti.



AKP’nin şehirde oy oranı yüzde 32,9, MHP’nin oy oranı 10,2 olarak tespit edildi. 2018 Genel Seçimleri’nde AKP 41,2, MHP ise 16,9 oy almıştı.



Millet İttifakı cephesinde ise CHP 3,6 puan, İYİ Parti ise 6,7 puan oylarını artırdı. CHP’nin oyu yüzde 29,2 olarak tespit edilirken İYİ Parti ise yüzde 16,8 olarak ölçüldü. 2018’de CHP 25,6, İYİ Parti 10,1 oy almıştı.



Cumhur İttifakı 2018'de toplamda Kırşehir'de toplam yüzde 58,2 oy alırken Millet İttifakı ise toplamda yüzde 36,7 oy almıştı.







ORC Araştırma’nın; Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Sivas ve Eskişehir’de yaptığı anketin sonuçları ise şöyle:



KIRIKKALE

Anket şirketine göre 15-17 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Kırıkkale'de AK Parti'nin 8,1 puan, MHP'nin 9,1 puan oy kaybettiği, CHP'nin 3,4 puan İYİ Parti'nin ise 6,5 puan oylarını arttırdığı görülüyor.







YOZGAT

Yozgat'ta ise 2018 seçimlerine kıyasla AK Parti'nin 8,9 Puan, MHP'nin 10,4 Puan oy kaybetti. CHP ise 2,5 puan İYİ Parti'nin ise 7,7 puan oylarını arttırdı.







KAYSERİ

16-18 Aralık 2022 tarihlerinde Kayseri'de gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla AK Parti kentte 8,9 puan, MHP 7,7 puan oy kaybetti. CHP ise Kayseri'de 2,8 puan, İYİ Parti 6,5 puan oylarını artırdı.







KIRŞEHİR

Kırşehir'de 14-16 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla AK Parti 8,3 puan MHP 6,7 puan oy kaybetti. CHP ise 3,6 puan, İYİ Parti 6,7 puan oylarını artırdı.







SİVAS

14-17 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşen araştırmada, 2018 seçimlerine kıyasla Sivas'ta AK Parti 8,3 puan, MHP'nin 8,7 puan oy kaybetti. CHP'nin 2,6 puan İYİ Parti'nin ise 5,7 puan oylarını arttırdığı görülmekte.







ESKİŞEHİR

Ankete göre, bir önceki seçimle kıyasla AK Parti, Eskişehir'de 8,2 puan MHP 4,8 puan oy kaybetti. CHP ise kentte 2,6 puan, İYİ Parti 7,2 puan oylarını artırdı.







İLGİLİ HABERLER