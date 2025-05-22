AKP, yarın masaya yatıracak! Erdoğan 'geriye dönüş yoktur' demişti...

AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, iktidar olarak Ekim 2024'ten beri sürdürdüğü yeni Anayasa çalıştaylarının dördüncüsünün yarın yapılacağını açıkladı. Yazıcı, çalıştayda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de masaya yatırılacağını söyledi.

HAYATİ YAZICI’DAN YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği anayasa değişikliği gündemde olmaya devam ediyor. AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Birim Başkanlığı uhdesinde sürdürülen yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin son detayları basın mensuplarına anlattı.

"Yeni Anayasa'da Yol Haritası" başlığıyla Ekim 2024'ten bu yana şimdiye dek 3 çalışma yapılırken toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi. Türkiye'nin neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğu, sivil toplum ve meslek örgütlerinin beklentileri çalıştayda dinlenecek.

ERDOĞAN’IN GETİRDİĞİ SİSTEM DE MASAYA YATIRILACAK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de çalıştay içerisinde masaya yatırılacağını AKP'li Yazıcı söyledi. Yazıcı, "Çalıştay'da katılımcı akademisyenlere yönelteceğimiz 4. sorumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin görüş ve önerileri. Orada bakalım neleri ifade edebilecekler. Biz bu konularda biraz daha sessiz kalarak daha çok katılımcıları ve uzmanları dinlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"GERİYE DÖNÜŞ YOKTUR" DEMİŞTİ

AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için "CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur." demişti.