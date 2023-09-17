AKP yerel seçim için ilk hamlesini yaptı. Dikkat çeken İstanbul detayı

AKP, 2024 yerel seçimlerine hazırlanmayı sürdürüyor. Partinin İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, X (Twitter) hesabından yerel seçim için özel olarak hazırlanan ilk seçim şarkısını paylaştı.

Kabaktepe'nin “Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti” mesajıyla paylaştığı şarkının klibinde, İstanbul'un havadan çekilmiş görüntülerinin bolca kullanıldığı görülürken, bazı sahnelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntüleri yer aldı.

Şarkının "Vuslatın kokusu sardı dört yanı / Ne çok özlemişiz seni İstanbul / Gönüllere köprü kurma zamanı / Sevdanla tutuşup yandık İstanbul" dizeleriyle başlaması dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haziran ayındaki İstanbul teşkilatı bayramlaşma programında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. AKP'nin büyük önem verdiği İstanbul'a vurgu yapan Erdoğan, şunları söylemişti:

"Mahalli seçimlere sizden daha sıkı hazırlanmanızı bekliyorum. Bilhassa İstanbul'u esir alanların verdiği zararları gördükçe içimiz kan ağlıyor. Muhalefetin yönettiği diğer il ve ilçeler de aynı şekilde kan kaybediyor. Yerel seçimleri 30 yıl önceki seçimlerdeki gibi belediyecilikte yeni bir milat olacak. 94 ruhunu büyüterek fetret devrine son vereceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana başta olmak üzere hizmetsizlik girdabındaki illeri hizmetle tanıştıracağız."