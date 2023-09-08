AKP'de Ankara ve İstanbul için aday adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Devlet Bey’in (Bahçeli) de hitabıyla ‘koçbaşlarını belirleyip’ yola öyle devam edelim” sözleriyle açıkladığı “koçbaşları” kulislerden sızdı.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre kulislerde daha önce eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın adı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adaylığı için geçmişti. Ancak AK Parti’nin Mart 2024’te seçmenin karşısına “Karadenizli bir belediye başkanına karşı Karadenizli bir aday” ile gideceği, bu kapsamda da aslen Trabzonlu olan, eski TOKİ Başkanı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ı, yine aslen Trabzonlu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına “aday gösterebileceği” belirtiliyor.

“ANKARA İÇİN HAZIRIZ”

AKP’nin Ankara’da 2024 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş’ın karşısına da “güçlü bir aday gösterileceği” konuşuluyordu. Ankara için AK Parti’de daha önce eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adı gündeme gelmişti.

Başkan Altınok da “Ankara için hazırız” diyerek büyükşehir belediye başkan adayı olmak istediğini açıklamıştı. Ancak son dönemde AK Parti’de Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ile ilgili farklı isimler ön plana çıkıyor. Bu isimlerden birinin 7 Nisan 2022’de, Cumhurbaşkanlığı kararıyla tarım ve orman bakan yardımcılığı görevine atanan eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin olduğu dillendiriliyor. Tiryaki ile birlikte Ankara için AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın da adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor.

İki partinin yerel seçimlerdeki işbirliği kapsamında, özellikle büyükşehirlerde 2019 yerel seçimlerde yürütülen çalışmaları baz alacağı da ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı’nda hedefin CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlıkları olduğunu” açıklamışlardı. İki partinin işbirliğinde, 2019 yılında olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa’da AK Parti’nin MHP’yi, başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere pek çok büyükşehirde ise MHP’nin AK Parti’yi destekleyeceği kaydediliyor.

AK Parti’nin, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlıklarında MHP’yi desteklemesinin en önemli nedenlerinden birinin de “iki kentteki güvenlik sorunu olduğu” ifade ediliyor.