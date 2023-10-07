AKP'de büyük kongre günü

AKP'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla yapılan kongrede partiyi yerel seçimlere taşıyacak isimler belirleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yerel seçimlere yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.

AKP'de büyük kongre günü

AKP’nin Olağanüstü Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından yüz bin kişi Ankara Spor Salonu'nda buluşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede mesajlarını kürsüden verecek.

Ankara Spor Salonu'ndaki kongreye 3 Cumhurbaşkanı, 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi ile 150 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. Kongreye 10 siyasi parti de davet edildi.

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TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Ankara Spor Salonu’nda yapılan kongrenin ana sloganları “Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri” ve “Cumhuriyet’in yüz akı, Türkiye’nin yüz akı” olarak belirlendi.

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AKP'DEN KONGRE PAYLAŞIMI

AKP'nin sosyal medya hesabından "Ülkemize aşkla, şevkle hizmet etmeye devam edeceğiz" mesajı paylaşıldı. AK Parti'nin mesajını Cumhurbaşkanı Erdoğan da paylaştı.

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