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AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi

AKP'nin geçmişte en güçlü birimi olarak gösterilen kadın kollarında iç hesaplaşma yaşandığı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir'in, selefi Selva Çam’ın izlerini partiden silmeye çalıştığı ileri sürüldü. Keşir'in bazı kadın milletvekillerine Meclis yolunu kapatacağı iddia ediliyor.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 07:48
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AKP'de iç hesaplaşma

AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
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Odatv'nin haberine göre, 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken AKP içindeki hesaplaşmalar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

AKP'yi ilk yıllarında iktidara taşıyan ve geçmişteki en güçlü yapısı olan kadın kolları hesaplaşmanın en belirgin yaşandığı alan oldu.

Bugün AKP’nin en sorunlu yeri haline geldiği söylenen kadın kollarında içinde bir hesaplaşma yaşandığı ortaya çıktı.

Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir kendisinden önceki Genel Başkan Selva Çam’ın izlerini silmek istediği ileri sürüldü. Keşir, Selva Çam’a yakınlığıyla bilinen kadın milletvekillerini de yeni dönemde meclise sokmayacağı iddia edildi.

 

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