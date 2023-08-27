AKP’de İstanbul için konuşulan sürpriz isim. Bu isim ilk kez kulislerde konuşuluyor

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için konuştuğu isimlerden birinin eski bir bakan olduğu öne sürüldü. Bakın o isim kim...