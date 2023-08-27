AKP’de İstanbul için konuşulan sürpriz isim. Bu isim ilk kez kulislerde konuşuluyor

2024’te gerçekleşecek yerel seçimlere aylar kaldı. Partiler şimdiden çalışmalarına başladı. Her partinin adaylarına dair iddialar da geliyor.
Son olarak AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için eski bakanın isminin konuşulduğu öne sürüldü.
Gazete Duvar’da yer alan kulis haberine göre, İstanbul için ismi konuşulan yeni isim, eski Ticaret Bakanı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş.
Muş, 4 dönem İstanbul milletvekilliğinin ardından son seçimde Samsun’dan aday gösterilmişti.
DAHA ÖNCE HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKTI
AKP'nin İBB adayı olabileceği konuşulan isimlerden şunlar;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
MEHMET MUŞ KİMDİR ?
Mehmet Muş 1982'de Trabzon'da doğdu. Üniversite öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 2005 yılında tamamladı. Yüksek lisansını 2006 yılında Washington State Üniversitesi'nde ekonomi alanında yaptı. 2006 yılında AKP İstanbul İl Gençlik Kolları'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı.