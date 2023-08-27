AKP’de İstanbul için konuşulan sürpriz isim. Bu isim ilk kez kulislerde konuşuluyor

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için konuştuğu isimlerden birinin eski bir bakan olduğu öne sürüldü. Bakın o isim kim...

AKP’de İstanbul için konuşulan sürpriz isim. Bu isim ilk kez kulislerde konuşuluyor

2024’te gerçekleşecek yerel seçimlere aylar kaldı. Partiler şimdiden çalışmalarına başladı. Her partinin adaylarına dair iddialar da geliyor.

Son olarak AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için eski bakanın isminin konuşulduğu öne sürüldü.

Gazete Duvar’da yer alan kulis haberine göre, İstanbul için ismi konuşulan yeni isim, eski Ticaret Bakanı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş.

Muş, 4 dönem İstanbul milletvekilliğinin ardından son seçimde Samsun’dan aday gösterilmişti.

mehmet-mus-tn3o-cover-jpg.webp

DAHA ÖNCE HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKTI

AKP'nin İBB adayı olabileceği konuşulan isimlerden şunlar;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

MEHMET MUŞ KİMDİR ?

Mehmet Muş 1982'de Trabzon'da doğdu. Üniversite öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 2005 yılında tamamladı. Yüksek lisansını 2006 yılında Washington State Üniversitesi'nde ekonomi alanında yaptı. 2006 yılında AKP İstanbul İl Gençlik Kolları'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı.

İlgili Haberler
AKP’nin İstanbul adayı kim olacak? İlk kez biri ‘Adayım’ dedi
AKP'nin 2 İstanbul adayı sahaya indi. Kızışma başladı
AKP ’de İstanbul için sürpriz isim
Erdoğan'ın İstanbul için görüşeceği 5 isim belli oldu. AKP'nin İstanbul adayı kim olacak?
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Erdoğan'ın fetvacısı yine siyasete Allah'ı karıştırdı Güncel
Erdoğan'ın fetvacısı yine siyasete Allah'ı karıştırdı
İzmir'de düşen yıldırım ormanı yaktı Güncel
İzmir'de düşen yıldırım ormanı yaktı
İzmir'de düşen yıldırım ormanı yaktı Güncel
İzmir'de düşen yıldırım ormanı yaktı
Depremin simgesi Ebrar Sitesi bilirkişi raporunda skandal. Enkaz hızla kaldırılınca bilirkişi raporu yapılamadı Güncel
Depremin simgesi Ebrar Sitesi bilirkişi raporunda skandal. Enkaz hızla kaldırılınca bilirkişi raporu yapılamadı
Ev, arsa ve işyeri tapusu olanlar dikkat! Haberiniz olmadan satılmış olabilir Ekonomi
Ev, arsa ve işyeri tapusu olanlar dikkat! Haberiniz olmadan satılmış olabilir
ALi Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye mektup. Fenerbahçe'den TFF'ye çifte standart isyanı Spor
ALi Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye mektup. Fenerbahçe'den TFF'ye çifte standart isyanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman? GSB personel alımı başvuruları ne zaman? Keşfet
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman? GSB personel alımı başvuruları ne zaman?