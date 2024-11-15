AKP’de kavga büyüyor! Hakaretler havada uçuşuyor

Şamil Tayyar paylaşımında "Soros’un Külliyedeki temsilcisi ve iki yamağına buradan sesleniyorum. Yaptığınız her türlü alçaklığın farkındayım. AK Parti’ye ve devlete istikamet veremeyeceksiniz, kirli emellerinize ulaşamayacaksınız. Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgeniz sanıyorsunuz, sürekli racon kesiyorsunuz, bir sıkımlık sanal Sorosçu iktidarınız da yakında çöküp gidecek. Sizi Sorosçular sizi." ifadelerini kullandı.

AYHAN OGAN, ŞAMİL TAYYAR'I FİTNECİLİKLE SUÇLADI

Eski AKP'li Şamil Tayyar "Mehmet Uçum, sıradan, herhangi biri değil. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Hukuk Politikaları Başkanı. MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan çıkışını şöyle tanımlıyor: ‘PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor.’ Bu tanım, Uçum’un sıfatı gibi sıradan değil, hafife alınamaz." sözleri ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamalarını eleştirmişti.

Mehmet Uçum, sıradan, herhangi biri değil.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı.

Hukuk Politikaları Başkanı.



MHP Lideri Bahçeli’nin Öcalan çıkışını şöyle tanımlıyor:



‘PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 15, 2024

ŞAMİL TAYYAR'IN MEHMET UÇUM ELEŞTİRİSİNE YANIT DİĞER DANIŞMANDAN GELDİ: SİZ KİMSİNİZ?

Ayhan Ogan, Şamil Tayyar'a yanıt veren isim oldu. Ayhan Ogan sert bir dille yaptığı paylaşımda Şamil Tayyar'ı fitnecilikle suçladı.

Ayhan Ogan, Şamil Tayyar'ın Memet Uçum hakkındaki sözlerini alıntılayarak "Mehmet Uçum un ne dediğini ,sayın Devlet Bahçeli nin ne dediğini herkes anladı da senin hazımsızlığın anlaşılmıyor. “Müslüman ekmeğini yiyip,gavur kılıcını kuşanmak ‘ diye tabir eder eskiler. Suret-i haktan görünüp fitne kazanı kaynatıyorsun,bir yanda sen bir yanda Türköne Herkes belli de siz kimsiniz!" diye yazdı.