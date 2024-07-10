AKP'de kongre takvimi netleşti

AKP, sonbaharda başlayacak olan olağan kongre süreci için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Parti yetkililerinden edinilen bilgilere göre, kongre takvimi üzerinde çalışmalar devam ediyor ve eylül ya da ekim ayında kongre süreci başlatılacak. Büyük kongrenin ise 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AKP, kongre öncesi il ve ilçe kongrelerine hazırlık olarak düşünülen "Türkiye Buluşmaları" etkinliğini gerçekleştirecek. Ayrıca, parti içinde 23 Temmuz'da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı ile 31 Temmuz'da il başkanları toplantısının yapılacağı bildirildi.