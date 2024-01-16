AKP’de ‘Konyalı Kurum’ rahatsızlığı çıktı. Ankara kulislerinden sızdı

Yerel seçimde İBB Başkanlığı için mevcut başkan Ekrem İmamoğlu’nun karşısında AKP’nin adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

AKP’de İBB adayının açıklanması sonrası gelen tepkiler ortaya çıktı. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan AKP içinde ‘Konyalı Kurum’ rahatsızlığı çıktığını yazdı. Babacan köşe yazısında AKP’nin tüm stratejisini İmamoğlu'nun polemikleri ile vaatlerle başa çıkmak üzere kurduğunu söyledi.

Babacan, parti içinde yapılan değerlendirmelerde Kurum’un Konyalı olmasının bir dezavantaj olduğunu vurguladı.

Nuray Bacan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Kurum’la ilgili alanda karşılaşılan en önemli konu, yeterince tanınmaması, popülaritesinin olmaması, kitleleri etkileme gücünün zayıf kalması olarak belirlendi. Bunlardan daha önemli bir diğer başlık ise Konyalı olması. Karadenizli olmanın iş yaptığı İstanbul seçmen profilinde, Konyalı bir adayı anlatma güçlüğü çekiliyor. Hatta bu konu kendisine aktarıldığında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan‘ın “Karadeniz’i bana bırakın, onları ben temsil ediyorum” dediğini aktaralım. İmamoğlu’nun, “Ben rakibimin kim olduğunu biliyorum” sözünün boş olmadığı ortada…

İstanbul kampanyasında, bakanlıklardan vaat listesi toplandığını daha önce aktarmıştık. Şimdiye kadar İstanbul’dan esirgenen birçok proje, Kurum’un kampanyası boyunca birer birer açıklanacak. Ancak, AKP’lilerin vaatlerin arasına yerleştirmekte güçlük çektiği konular da var. Örneğin kentsel dönüşüm artık eskisi gibi prim yapmıyor. Yapılan araştırmalar, vatandaşın kentsel dönüşümü ‘evini- yurdunu’ kaybetmek olarak algıladığını ortaya koydu. Yerinde dönüşüm de vatandaşlara yüklenen maliyetler nedeniyle kampanya konusu yapılamıyor."