AKP'de kritik MKYK toplantısı bugün. Gündemdeki konular belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'de kritik MKYK toplantısı bugün. Gündemdeki konular belli oldu

AKP’de yerel seçimlerin ardından yapılması planlanan kritik MKYK bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıdaki en önemli ana gündem maddesi ise “değişim”.

AKP bugün Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MKYK toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı sonrasında ise 8’inci olağan büyük kongrenin start alacağı aktarıldı. Toplantı sonrasında yapılacak olan kongre sürecinin ekim ayında başlatılacağı ve Nisan ayının sonuna kadar il kongrelerinin tamamlanıp, 2025 Mayıs ayında da büyük kongrenin yapılması planlar arasında.

AKP kulislerine göre bugün Erdoğan liderliğinde yapılacak olan MKYK toplantısında yerel seçimin ardından “değişim” konusu hakkında beklentilerin de karşılanacağı ifade ediliyor.

YORULANLAR KENARA ÇEKİLSİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimin ardından partideki ve kamuoyundaki değişim söylemleri karşısında “Bizim belirlediğimiz takvimde ve zeminde olacak” diyerek büyük kongreyi göstermişti. Erdoğan’ın, “Büyük Kongre sürecimizi sadece bir vitrin yenilenmesi olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz” şeklindeki son açıklamaları da parti içerisinde kesin olarak bir değişime gidileceğinin mesajı olarak yorumlanıyor.

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