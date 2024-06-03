AKP’de kriz çıkaracak sözler. Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner'den yaylım ateşi

AKP MKYK eski Üyesi ve Gaziantep eski Milletvekili Şamil Tayyar partisine ağır eleştirilerde bulunmayı sürdürüyor. AKP’de ‘yeniden yapılanma’ tartışmasını başlatan Tayyar, "Her şey Mehmet Şimşek’in başarısına bağlanmış durumda" diyerek partisine sert eleştiride bulundu.

AKP yönetiminin değişim talebine direndiğini belirten Tayyar, seçim yenilgisinin ekonomideki olumsuzluklara bağlandığını söylerken, Mehmet Metiner ise yanlış yöntemle doğru sonuca gidilemeyeceğini ifade etti.

AKP’DE TEPKİLER GİDEREK BÜYÜYOR

AKP'nin Kızılcıhamam kampında belirlenen 'yeniden yapılanma' stratejisi, parti içinde tartışmalara yol açıyor. Eski Milletvekili Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner'in eleştirileri, 'aşağıdan yukarı' yaklaşımına sert tepki gösteriyor.

Mehmet Metiner

Mehmet Metiner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yanlış yöntemden doğru sonuç çıkmaz. Sorun aşağıda değilse çözüme yukarıdan başlamak lazım. Yukarıdan önce aşağıya inmek, sorunun kılık değiştirerek sürmesini sağlar sadece" ifadeleriyle 'aşağıdan yukarı' yaklaşımını eleştirdi.

Şamil Tayyar ise, kampta belirlenen stratejinin yanlış olduğunu belirterek, “Oysa yeniden yapılanma yukarıdan aşağıya doğru olmalıydı. Yaşanan olumsuzlukların birinci derece müsebbipleri sigaya çekilmeden, kararlarda görece daha az etkisi olanlardan başlamak hatalı olur. Hele süreci fail/failler yürütecekse…" dedi.

Şamil Tayyar

Tayyar, AKP yönetiminin değişim talebine direndiğini vurgulayarak, “Birçok takipçim, bize ulaşan birçok dost, AK Parti’nin değişim talebine neden direndiğini soruyor. İnanın bilmiyorum. Kanaatim o ki teşhisteki hata reçeteyi hükümsüz kılıyor. Seçim yenilgisi sadece ekonomideki olumsuzluklara bağlandığından olsa gerek, ‘2 yılda ekonomi düzelir, önümüzdeki seçimi sorunsuz alırız’ düşüncesi, gecikmenin ana nedeni olabilir “şeklinde değerlendirmede bulundu.

TAYYAR’DAN “ANKET’Lİ” ÖRNEK

Şamil Tayyar, ASAL tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını da gündeme getirmişti. ASAL’ın araştırmasına göre Türkiye’nin en büyük sorununun yüzde 65,3 ile hayat pahalılığı olduğunu belirten Tayyar, iktidar ve siyasi partilere çağrıda bulunmuştu. Tayyar, araştırmaya vatandaşların verdiği yanıtlardan siyasi partilerin çıkaracağı çok fazla ders olduğunu söyledi.

Anket sonuçlarının sürpriz olmadığını söyleyen Tayyar, ‘’Neticede bu sonuçlar sürpriz değil. İlginç olanı, ‘bu sorunu hangi parti çözer’ sorusuna verilen cevaptır. Ankete katılanların yüzde 30.9’u ‘hiçbiri’ diyor. Bu cevap tüm partileri geride bırakıp birinci sıraya yerleşiyor. AK Parti yüzde 22.4, CHP yüzde 20.8 oranında çözüm adresi olarak görülüyor. Bu sonuçlardan çıkarılacak çok ders var. Yerel seçimlerde birinci olan CHP, hâlâ iktidar umudu değil ama iktidar partisinin ensesinde. İktidar partisi AK Parti ise hâlâ oyunda ama değişim talebine henüz tepki vermediği için yeni bir umut dalgası oluşturamıyor" demişti.