AKP'de ortalığı karıştıracak dava... Sır gibi saklanıyordu...

Danıştay, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen yargılanma kararına yapılan itirazı kabul etmeyerek, Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve ekibinin "lüzum-u mahkeme" kararıyla yargı önüne çıkmasına karar verdi. Bu kişilerin arasında halen AKP’de vekillik yapan Nazım Elmas'ın olması ise dikkat çekti. Bu kişiler, FETÖ/PYD ile bağlantılı oldukları düşünülen akademisyenler hakkında gerekli işlemleri yapmadıkları, soruşturmaları kin aracı olarak kullandıkları ve görevlerini kötüye kullandıkları iddialarıyla yargılanıyor.

YAZI GÖNDERİLDİ

Ayrıca dönemin Rektör Danışmanı ve şu anda milletvekili olan AK Parti Milletvekili Nazım Elmas'ın dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye yazı gönderildiği aktarılırken, Milletvekili Nazım Elmas'ın da yargılanacak isimler arasında bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Dava süreci, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi sonrasında başlamıştı. O dönem Giresun Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Cevdet Coşkun kendisinden önceki rektör ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar'ı FETÖ bağlantısı gerekçesiyle açığa alıp soruşturma başlatmıştı. Aygün Attar, gözaltına alınarak serbest bırakılmış ve görevine geri gelmişti. Ancak Aygün Attar, bu süreçte C.C.ve kurduğu komisyon hakkında YÖK’e başvurarak soruşturma başlatılmasını sağlamıştı. YÖK tarafından yapılan denetim sonucunda Cevdet Coşkun'un ve komisyon üyeleri hakkında "lüzum-u muhakeme" kararı verilmiş ancak suçlanan kişiler bu karara itiraz ederek durumu Danıştay’a getirmişti.

Bu süreçte Giresun Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Cevdet Coşkun 30 Mayıs 2019 tarihinde sağlık nedenlerini mazeret göstererek görevinden istifa etmişti. Danıştay, son olarak itirazı reddederek bu kişilerin yargılanmasına hükmetti.

CEVDET COŞKUN KİMDİR?

05 Mart 1957’de Giresun’da doğdu. Baba adı Ali Osman, anne adı Meşiha’dır.

İlk, orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1980 yılında mezun oldu. Liselerde edebiyat öğretmenliğinde bulundu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 1992 yılında yüksek lisansı bitirdi. 1993 yılında Giresun Eğitim Fakültesi’nde okutman olarak göreve başladı. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda sürdürdüğü doktora çalışmasını 1997 yılında aynı üniversitede tamamladı.

2003-2007 yıllarında Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Müdürlüğünün son yılında Milli Eğitim Bakanlığında Milli Eğitim Akademisi kanun tasarısı ve yapılandırılması ekibinde görev aldı. 2008 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında doçent oldu. 2011 yılı Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı görevlendirmesiyle Almanya’ya gitti. Üç yıl süreyle Almanya’da Berlin Frei Üniversitesi’nde ve Leipzig’deki Türkoloji Enstitülerinde Türk Edebiyatı ve Türkçe dersleri verdi. 2017 yılında Profesör olan Nazım Elmas beş yıla yakın Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığını ve Giresun Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyeliğinde otuzuncu yılını sürdürürken milletvekilliği aday adaylığı için görevlerinden ayrıldı. 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun Milletvekili seçildi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkan Vekili olarak da çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu görevlerinin yanında şirketlerde kuruculuk, sivil toplum kuruluşlarında uzun süre başkanlık, yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlıklarda bulunmuştur. Yayınlanmış altı adet bilimsel eseri bulunmaktadır. Ayrıca kitaplarda bölümler hazırlamış, editörlükler yapmıştır. Sanat, edebiyat, dil, kültür konulu birçok makalesi, araştırma yazıları, bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri, dergilerde yayınlanmış şiirleri bulunmaktadır.

Evli ve dört evladı olan Nazım Elmas, iyi derecede Almanca, orta düzeyde Arapça ve Farsça bilmektedir.