AKP'den CHP'ye geçen bir kentte daha yabancı tabelalar yasaklandı

Ankara’da 31 Mart yerel seçimlerinde Keçiören Belediyesi AKP’den CHP’ye geçti.

Belediye meclisinin ilk toplantısında yabancı dilde tabela kullanımı konusunu tartışıldı. Belediye meclisinde oybirliğiyle alınan kararla yabancı tabela kullanımı yasaklandı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da açıklama yaparak kurumsal markalar hariç tüm ilçede yabancı tabelaya geçit vermeyeceklerini söyledi.

Özarslan, "İlçemizde Türkçe tabelaların kullanılmasını istiyoruz ve bu konuda çok hassasız. Yabancı tabela kullanımına izin vermeyeceğiz. Yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına söylüyorum, diline bakmadan tüm yabancı tabelaları kast ediyoruz. Bunun önüne geçeceğiz ve kabul etmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

BURSA BELEDİYESİ DE YASAKLAMIŞTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi de geçtiğimiz günlerde seçim sözünü tutarak tabelalarda Türkçe kullanım zorunluluğu kararları almıştı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da sığınmacılara ait olduğu ve ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerlerini mühürlemişti.