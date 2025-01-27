AKP’den Ekrem İmamoğlu’na ortalığı karıştıracak açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi çıkışına sert tepki gösterdi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Hamza Dağ, "Yargı sürecinde tarafsız ve bağımsız kalması gereken bir bilirkişinin, İBB başkanı tarafından kamuoyu önüne atılarak siyasi hesaplaşmaların parçası haline getirilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluk örneğidir” ifadelerini kullandı.

Bu tutumun hem adaletin tarafsızlığını zedelediğini hem de yargı üzerinde baskı kurma girişimini açıkça ortaya koyduğunu belirten AKP’li dağ, “Yapılan basın toplantısında ısmarlama sorularla hukuksuzluğun normalleştirilmesi, ardından bir gazetecinin hedef gösterilen bilirkişiyi gizlice ses kaydına alıp bunu kamuoyuna servis etmesi, gazetecilik meslek ilkelerinin çiğnenmesinin yanı sıra tam bir hukuksuzluktur. Fondaş medyanın siyasi ajandalara hizmet ederek bu tür etik dışı yöntemleri savunması, kirli bir düzenin göstergesi olmuştur" dedi.

“ADALET SİSTEMİNE BASKI UYGULANIYOR”

Adalet sistemine muhalefet tarafından ‘baskı’ uygulandığını belirten Dağ, "Hedef göstermelerle, gizli planlarla ve medya manipülasyonlarıyla kimse adaletten kaçamayacak, her türlü algı ve manipülasyona rağmen adalet yerini bulacaktır. Bu kirli düzenin bir parçası olan herkes, yargı önünde hesap verecektir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Saraçhane'de soruşturmalara ilgili gerçekleştirdiği basın açıklamasında ciddi iddialar ortaya attı. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında bir ihale nedeniyle hakkında dava açıldığını ifade eden İmamoğlu, bilirkişinin "olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu" iddia etti. Bilirkişinin adını kamuoyuna açıklayan İmamoğlu, "Arkasında çok güvendiği kişiler var. Yeni bilirkişi raporu geldi. Olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara" dedi.