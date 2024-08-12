AKP'den flaş Can Atalay çıkışı. Oturuma katılıp katılmayacakları merak konusuydu

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AKP'den flaş Can Atalay çıkışı. Oturuma katılıp katılmayacakları merak konusuydu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, TİP Milletvekili Can Atalay için Meclis’te yapılacak olan oturuma katılıp katılmayacaklarına ilişkin soruya, “Meclis Başkanımızın çağrısı var, bugün akşam ve yarın AK Parti olarak biz bu konuyu ele alacağız, değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ELE ALACAĞIZ, DEĞERLENDİRECEĞİZ"

AKP’nin TİP Milletvekili Can Atalay için TBMM’de yapılacak oturuma katılıp katılmayacağı sorusuna da yanıt veren Çelik, “Meclis Başkanımızın çağrısı var, bugün akşam ve yarın AK Parti olarak biz bu konuyu ele alacağız, değerlendireceğiz” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

TİP Milletvekili Can Atalay hakkında daha önceden iki kez hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi'nin son olarak açıkladığı gerekçeli kararda "Vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir" demesiyle muhalefet bir kez daha harekete geçmişti.

TİP, CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, DP ve EMEP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na yapılan başvuruda Atalay için şu ifadelerle olağanüstü toplantı çağrısı yapılmıştı:

"Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ilkesi gereğince Şerafettin Can Atalay’ın bir an önce tahliye edilip milletvekilliği andını içerek Parlamento’da yerini alması amacıyla söz konusu fiili durumun ortadan kaldırılması ve yargı krizinin ötesine taşınan ve bir devlet krizi şekline dönüşen; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasa’da yazılı niteliklerini ortadan kaldıran ve demokratik devlet yapısını bozan; politik sonuçların yanı sıra ekonomik sonuçlar da doğuracak nitelikte olan bu sürecin TBMM tarafından ele alınarak çözümlenmesi için olağanüstü toplantı çağrısı yapılmaktadır.”

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